Эксперт посоветовал защищать личные данные даже после утечки
IT-специалист Максимов: личные данные нужно защищать даже после их утечки
© Pexels/Andrea PiacquadioДевушка работает за компьютером
© Pexels/Andrea Piacquadio
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Личные данные необходимо защищать даже после утечки – "чтобы завтра снова не украли", заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
"Даже если их украли вчера, сегодня нужно защищать так, чтобы завтра снова не украли. Потому что многие данные достаточно динамично меняются, и чем они свежее, тем проще совершать атаки на человека. Одно дело, когда тебе мошенник звонит и ссылается на банковские операции годовалой давности. Другое - когда ссылается на вчерашние банковские операции. Это принципиальное отличие", - сказал эксперт.
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По его словам, отказ от регулярной защиты личных данных после совершенного взлома - это крайне опасная и неправильная позиция. "Если ты защитился и данные больше нельзя украсть, ты можешь уже думать о том, как что-то заменить: номера документов, телефонные номера, пенсионные, еще что-то. И начинать исправлять то, что произошло за последний год", - добавил Максимов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.