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Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии - РИА Новости, 25.06.2025
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15:50 25.06.2025
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Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии
Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии - РИА Новости, 25.06.2025
Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии
Бывшая доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета Смоленской государственной сельскохозяйственной академии признана виновной в 163 эпизодах получения... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:50:00+03:00
2025-06-25T15:50:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Бывшая доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета Смоленской государственной сельскохозяйственной академии признана виновной в 163 эпизодах получения взяток и приговорена к 8 годам лишения свободы, сообщило УФСБ по региону. По данным ведомства, временно исполняющий обязанности ректора СГСХА, проректор по цифровизации и доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета за денежное вознаграждение организовали фиктивное обучение около 200 человек. Общая сумма взяток превысила 14 миллионов рублей. К противоправной деятельности был привлечен супруг проректора, который подыскивал кандидатов на фиктивное обучение. По данным фактам возбуждены уголовные дела. "Вынесен обвинительный приговор бывшему доценту кафедры экономики и бухгалтерского учета вуза. Причастность 38-летней женщины к 163 эпизодам получения взяток полностью доказана. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", - говорится в релизе. В УФСБ добавили, что также женщина должна выплатить в доход государства штраф в размере 3 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве. Супруг проректора, занимавший должность заместителя министра промышленности и торговли Смоленской области, ранее получил 5 лет условно, а его знакомой, проходившей фиктивное обучение в сельскохозяйственной академии, было назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.
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происшествия, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленская область, Россия
Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии

Экс-доцент Смоленской сельхозакадемии получила восемь лет колонии за взятки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Бывшая доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета Смоленской государственной сельскохозяйственной академии признана виновной в 163 эпизодах получения взяток и приговорена к 8 годам лишения свободы, сообщило УФСБ по региону.
По данным ведомства, временно исполняющий обязанности ректора СГСХА, проректор по цифровизации и доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета за денежное вознаграждение организовали фиктивное обучение около 200 человек. Общая сумма взяток превысила 14 миллионов рублей. К противоправной деятельности был привлечен супруг проректора, который подыскивал кандидатов на фиктивное обучение. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
"Вынесен обвинительный приговор бывшему доценту кафедры экономики и бухгалтерского учета вуза. Причастность 38-летней женщины к 163 эпизодам получения взяток полностью доказана. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", - говорится в релизе.
В УФСБ добавили, что также женщина должна выплатить в доход государства штраф в размере 3 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве.
Супруг проректора, занимавший должность заместителя министра промышленности и торговли Смоленской области, ранее получил 5 лет условно, а его знакомой, проходившей фиктивное обучение в сельскохозяйственной академии, было назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.
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