https://ria.ru/20250625/chp-2025361211.html
Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии
Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии - РИА Новости, 25.06.2025
Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии
Бывшая доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета Смоленской государственной сельскохозяйственной академии признана виновной в 163 эпизодах получения... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:50:00+03:00
2025-06-25T15:50:00+03:00
2025-06-25T15:50:00+03:00
происшествия
смоленская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Бывшая доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета Смоленской государственной сельскохозяйственной академии признана виновной в 163 эпизодах получения взяток и приговорена к 8 годам лишения свободы, сообщило УФСБ по региону. По данным ведомства, временно исполняющий обязанности ректора СГСХА, проректор по цифровизации и доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета за денежное вознаграждение организовали фиктивное обучение около 200 человек. Общая сумма взяток превысила 14 миллионов рублей. К противоправной деятельности был привлечен супруг проректора, который подыскивал кандидатов на фиктивное обучение. По данным фактам возбуждены уголовные дела. "Вынесен обвинительный приговор бывшему доценту кафедры экономики и бухгалтерского учета вуза. Причастность 38-летней женщины к 163 эпизодам получения взяток полностью доказана. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", - говорится в релизе. В УФСБ добавили, что также женщина должна выплатить в доход государства штраф в размере 3 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве. Супруг проректора, занимавший должность заместителя министра промышленности и торговли Смоленской области, ранее получил 5 лет условно, а его знакомой, проходившей фиктивное обучение в сельскохозяйственной академии, было назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250622/dagestan-2024710028.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленская область, Россия
Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии
Экс-доцент Смоленской сельхозакадемии получила восемь лет колонии за взятки
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Бывшая доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета Смоленской государственной сельскохозяйственной академии признана виновной в 163 эпизодах получения взяток и приговорена к 8 годам лишения свободы, сообщило УФСБ по региону.
По данным ведомства, временно исполняющий обязанности ректора СГСХА, проректор по цифровизации и доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета за денежное вознаграждение организовали фиктивное обучение около 200 человек. Общая сумма взяток превысила 14 миллионов рублей. К противоправной деятельности был привлечен супруг проректора, который подыскивал кандидатов на фиктивное обучение. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
"Вынесен обвинительный приговор бывшему доценту кафедры экономики и бухгалтерского учета вуза. Причастность 38-летней женщины к 163 эпизодам получения взяток полностью доказана. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", - говорится в релизе.
В УФСБ добавили, что также женщина должна выплатить в доход государства штраф в размере 3 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве.
Супруг проректора, занимавший должность заместителя министра промышленности и торговли Смоленской области
, ранее получил 5 лет условно, а его знакомой, проходившей фиктивное обучение в сельскохозяйственной академии, было назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.