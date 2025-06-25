https://ria.ru/20250625/chp-2025361211.html

Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии

Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии - РИА Новости, 25.06.2025

Бывшая доцент кафедры смоленского вуза получила восемь лет колонии

Бывшая доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета Смоленской государственной сельскохозяйственной академии признана виновной в 163 эпизодах получения... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:50:00+03:00

2025-06-25T15:50:00+03:00

2025-06-25T15:50:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Бывшая доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета Смоленской государственной сельскохозяйственной академии признана виновной в 163 эпизодах получения взяток и приговорена к 8 годам лишения свободы, сообщило УФСБ по региону. По данным ведомства, временно исполняющий обязанности ректора СГСХА, проректор по цифровизации и доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета за денежное вознаграждение организовали фиктивное обучение около 200 человек. Общая сумма взяток превысила 14 миллионов рублей. К противоправной деятельности был привлечен супруг проректора, который подыскивал кандидатов на фиктивное обучение. По данным фактам возбуждены уголовные дела. "Вынесен обвинительный приговор бывшему доценту кафедры экономики и бухгалтерского учета вуза. Причастность 38-летней женщины к 163 эпизодам получения взяток полностью доказана. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", - говорится в релизе. В УФСБ добавили, что также женщина должна выплатить в доход государства штраф в размере 3 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве. Супруг проректора, занимавший должность заместителя министра промышленности и торговли Смоленской области, ранее получил 5 лет условно, а его знакомой, проходившей фиктивное обучение в сельскохозяйственной академии, было назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250622/dagestan-2024710028.html

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происшествия, смоленская область, россия