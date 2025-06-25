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Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.06.2025
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01:09 25.06.2025 (обновлено: 01:18 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/briks-2025229366.html
Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке
Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.06.2025
Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке
Страны БРИКС выступают за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и оружия массового уничтожения, говорится в заявлении, которое... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T01:09:00+03:00
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в мире
ближний восток
брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и оружия массового уничтожения, говорится в заявлении, которое публикует правительство Бразилии, председательствующей в организации.&quot;Мы подтверждаем необходимость создания зоны, свободной от ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, в соответствии с международными резолюциями&quot;, — говорится в заявлении.Страны выразили глубокую обеспокоенность по поводу военных атак на Иран, которые являются нарушением международного права и Устава ООН, а также по поводу эскалации ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.БРИКС призвала стороны к диалогу, а международное сообщество — к поддержке этого процесса.Обострение на Ближнем Востоке
https://ria.ru/20250624/iran-2025211668.html
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ближний восток
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в мире, ближний восток, брикс, бразилия, иран, оон
В мире, Ближний Восток, БРИКС, Бразилия, Иран, ООН
Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке

Страны БРИКС предложили создать свободную от ЯО зону на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и оружия массового уничтожения, говорится в заявлении, которое публикует правительство Бразилии, председательствующей в организации.
«

"Мы подтверждаем необходимость создания зоны, свободной от ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, в соответствии с международными резолюциями", — говорится в заявлении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана
Вчера, 21:58
Страны выразили глубокую обеспокоенность по поводу военных атак на Иран, которые являются нарушением международного права и Устава ООН, а также по поводу эскалации ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.
БРИКС призвала стороны к диалогу, а международное сообщество — к поддержке этого процесса.

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Во вторник Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран отброшен назад в развитии ядерной программы, заявил Гросси
Вчера, 23:32
 
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