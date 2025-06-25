https://ria.ru/20250625/briks-2025229366.html

Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке

Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.06.2025

Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке

Страны БРИКС выступают за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и оружия массового уничтожения, говорится в заявлении, которое... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T01:09:00+03:00

2025-06-25T01:09:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и оружия массового уничтожения, говорится в заявлении, которое публикует правительство Бразилии, председательствующей в организации."Мы подтверждаем необходимость создания зоны, свободной от ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, в соответствии с международными резолюциями", — говорится в заявлении.Страны выразили глубокую обеспокоенность по поводу военных атак на Иран, которые являются нарушением международного права и Устава ООН, а также по поводу эскалации ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.БРИКС призвала стороны к диалогу, а международное сообщество — к поддержке этого процесса.Обострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/iran-2025211668.html

https://ria.ru/20250624/iran-2025222852.html

ближний восток

бразилия

иран

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в мире, ближний восток, брикс, бразилия, иран, оон