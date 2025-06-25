Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке
Страны БРИКС предложили создать свободную от ЯО зону на Ближнем Востоке
БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и оружия массового уничтожения, говорится в заявлении, которое публикует правительство Бразилии, председательствующей в организации.
«
"Мы подтверждаем необходимость создания зоны, свободной от ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, в соответствии с международными резолюциями", — говорится в заявлении.
БРИКС призвала стороны к диалогу, а международное сообщество — к поддержке этого процесса.
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- Во вторник Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".