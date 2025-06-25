https://ria.ru/20250625/bogomaz-2025245893.html
Богомаз назвал сумму программы восстановления Брянской области
Богомаз назвал сумму программы восстановления Брянской области - РИА Новости, 25.06.2025
Богомаз назвал сумму программы восстановления Брянской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Комплексная программа восстановления Брянской области после нанесенного действиями ВСУ ущерба на данный момент оценивается... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Комплексная программа восстановления Брянской области после нанесенного действиями ВСУ ущерба на данный момент оценивается на сумму порядка 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Богомаз в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 22 мая поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. "Действительно, президент поручил нам, главам регионов, это Белгород, Курск, Брянск, совместно с федеральными министерствами разработать программу по восстановлению, по защите и по развитию наших территорий. Сегодня эта программа у нас разработана, мы работаем постоянно плотно с федеральными министерствами, где согласовываем те или другие предложения, которые от нас исходят. Сегодня объем программ - в пределах 40 миллиардов рублей", - сказал Богомаз. Он уточнил, что программа включает вопросы безопасности, возмещения "жителям потерь, которые они понесли", а также социально-экономического развития региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250624/most-2025017324.html
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ПМЭФ-2025, Экономика, Брянская область, Россия, Белгород, Владимир Путин, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Богомаз назвал сумму программы восстановления Брянской области
Богомаз: восстановление Брянской области оценивается в 40 миллиардов рублей