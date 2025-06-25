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Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 25.06.2025
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:17:00+03:00
2025-06-25T06:17:00+03:00
2025-06-25T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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юрий слюсарь
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "За ночь силами и средствами ПВО отражена атака БПЛА также в Мясниковском и Неклиновском районах", — написал он.Слюсарь добавил, что, по уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо разрушений на стадионе "Форте Арена", разбиты окна в лицее и двух многоквартирных домах в переулке Трудовые резервы, на улице Попова оборваны линии электропередач.В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших нет.Ранее Слюсарь сообщал, что военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область, падение БПЛА в Таганроге на стадионе "Форте Арена" вызвало пожар на кровле площадью 30 метров, разрушена стена.Врио губернатора пообещал, что сегодня в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам, жителям многоэтажек, получивших повреждения, помогут заменить стекла.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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таганрог, ростовская область, азов, происшествия, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Азов, Происшествия, Юрий Слюсарь
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: в Ростовской области сбили несколько БПЛА, повреждена крыша здания