https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025242444.html

Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 25.06.2025

Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:17:00+03:00

2025-06-25T06:17:00+03:00

2025-06-25T09:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

таганрог

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "За ночь силами и средствами ПВО отражена атака БПЛА также в Мясниковском и Неклиновском районах", — написал он.Слюсарь добавил, что, по уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо разрушений на стадионе "Форте Арена", разбиты окна в лицее и двух многоквартирных домах в переулке Трудовые резервы, на улице Попова оборваны линии электропередач.В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших нет.Ранее Слюсарь сообщал, что военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область, падение БПЛА в Таганроге на стадионе "Форте Арена" вызвало пожар на кровле площадью 30 метров, разрушена стена.Врио губернатора пообещал, что сегодня в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам, жителям многоэтажек, получивших повреждения, помогут заменить стекла.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250625/snaypery-2025236346.html

https://ria.ru/20250625/minoborony-2025225701.html

https://ria.ru/20250625/opasnost-2025240382.html

таганрог

ростовская область

азов

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таганрог, ростовская область, азов, происшествия, юрий слюсарь