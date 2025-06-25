Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 25.06.2025 (обновлено: 09:17 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025242444.html
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 25.06.2025
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:17:00+03:00
2025-06-25T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
ростовская область
азов
происшествия
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "За ночь силами и средствами ПВО отражена атака БПЛА также в Мясниковском и Неклиновском районах", — написал он.Слюсарь добавил, что, по уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо разрушений на стадионе "Форте Арена", разбиты окна в лицее и двух многоквартирных домах в переулке Трудовые резервы, на улице Попова оборваны линии электропередач.В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших нет.Ранее Слюсарь сообщал, что военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область, падение БПЛА в Таганроге на стадионе "Форте Арена" вызвало пожар на кровле площадью 30 метров, разрушена стена.Врио губернатора пообещал, что сегодня в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам, жителям многоэтажек, получивших повреждения, помогут заменить стекла.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250625/snaypery-2025236346.html
https://ria.ru/20250625/minoborony-2025225701.html
https://ria.ru/20250625/opasnost-2025240382.html
таганрог
ростовская область
азов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таганрог, ростовская область, азов, происшествия, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Азов, Происшествия, Юрий Слюсарь
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: в Ростовской области сбили несколько БПЛА, повреждена крыша здания

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«
"За ночь силами и средствами ПВО отражена атака БПЛА также в Мясниковском и Неклиновском районах", — написал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Боец рассказал, как снайперы сбивают БПЛА на Запорожском направлении
03:24
Слюсарь добавил, что, по уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо разрушений на стадионе "Форте Арена", разбиты окна в лицее и двух многоквартирных домах в переулке Трудовые резервы, на улице Попова оборваны линии электропередач.
В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших нет.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ПВО вечером сбила 22 украинских беспилотника
00:08
Ранее Слюсарь сообщал, что военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область, падение БПЛА в Таганроге на стадионе "Форте Арена" вызвало пожар на кровле площадью 30 метров, разрушена стена.
Врио губернатора пообещал, что сегодня в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам, жителям многоэтажек, получивших повреждения, помогут заменить стекла.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Казань - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
05:24
 
Специальная военная операция на УкраинеТаганрогРостовская областьАзовПроисшествияЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала