https://ria.ru/20250625/bespilotnik-2025292574.html

ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Воронежской области

ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2025

ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Воронежской области

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:49:00+03:00

2025-06-25T11:49:00+03:00

2025-06-25T11:49:00+03:00

безопасность

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области, сообщило Минобороны РФ. "Около 9.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении. Ранее в регионе были сбиты 3 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2025

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безопасность, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)