https://ria.ru/20250625/bespilotnik-2025292574.html
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Воронежской области
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2025
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Воронежской области
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:49:00+03:00
2025-06-25T11:49:00+03:00
2025-06-25T11:49:00+03:00
безопасность
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области, сообщило Минобороны РФ. "Около 9.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении. Ранее в регионе были сбиты 3 украинских БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила еще один украинский беспилотник в Воронежской области
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области