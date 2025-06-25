https://ria.ru/20250625/beeline-2025437882.html

Beeline cloud провел конференцию Cloud Evaluation 2025

Beeline cloud провел конференцию Cloud Evaluation 2025 - РИА Новости, 25.06.2025

Beeline cloud провел конференцию Cloud Evaluation 2025

Облачные технологии становятся обязательным условием конкурентоспособности бизнеса, считают участники отраслевой конференции Cloud Evaluation 2025, сообщает... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:27:00+03:00

2025-06-25T19:27:00+03:00

2025-06-25T19:27:00+03:00

билайн

технологии

вымпелком

провайдеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883619992_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7a137330d9e4633aed9439a3a3a4bc94.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Облачные технологии становятся обязательным условием конкурентоспособности бизнеса, считают участники отраслевой конференции Cloud Evaluation 2025, сообщает beeline cloud, выступивший соорганизатором мероприятия.Мероприятие собрало более 50 представителей бизнеса и ИТ-экспертов для обсуждения трансформации облачных технологий, искусственного интеллекта и новых вызовов кибербезопасности.По мнению экспертов, компании, откладывающие переход на облачные технологии, могут потерять до 40% рыночной доли к 2027 году. "Наша платформа beeline cloud уже сегодня обеспечивает 99,95% доступности сервисов и комплексную защиту от кибератак. В 2025 году мы делаем ставку на решения с использованием ИИ и гибридные облачные модели", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора beeline cloud в регионе Центр Сергея Горина.В ходе разбора успешных кейсов участники конференции узнали, как методики автоматизации технологических процессов и организации команд (DevOps) помогают ускорять вывод продуктов на рынок в 6 раз быстрее, а современные системы безопасности защищают от 98% уязвимостей веб-приложений.Эксперт компании UserGate SIEM Алексей Афанасьев обратил внимание на то, что каждая четвертая успешная атака приводит к утечке данных.Решением, по его мнению, становятся архитектура "нулевого доверия" (Zero Trust), встроенная защита облачных платформ и экосистемный подход к ИБ.Среди главных трендов 2025-2027 годов эксперты выделили интеграцию ИИ в облачные сервисы, рост популярности гибридных облаков, развитие периферийных вычислений (Edge Computing) и новые стандарты кибербезопасности. Руководитель центра компетенций сопровождения и построения процессов разработки "Билайна" Михаил Марченко добавил, что современные метрики для оценки эффективности DevOps (DORA) и применение методологий мониторинга, анализа и управления расходами на ИТ-инфраструктуру. (FinOps) помогают компаниям не только внедрять облака, но и оптимизировать связанные с этим затраты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, технологии, вымпелком, провайдеры