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В Башкирии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве - РИА Новости, 25.06.2025
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17:57 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/bashkirija-2025407401.html
В Башкирии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве
В Башкирии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве - РИА Новости, 25.06.2025
В Башкирии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве
Суд в Башкирии арестовал подозреваемого в жестоком убийстве своих бабушки и дедушки, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:57:00+03:00
2025-06-25T17:57:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
пермь
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УФА, 25 июн – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал подозреваемого в жестоком убийстве своих бабушки и дедушки, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, в начале июня в квартире дома по улице Игнатия Усова села Месягутово обнаружены тела 64-летней женщины и 75-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. "В результате совместной работы следователей и криминалистов СК, а также оперативников МВД проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, включая изучение записей камер видеонаблюдения. Была установлена личность причастного к преступлению – 20-летнего внука погибших, проходящего военную службу в Свердловской области и пребывающего в отпуске", - говорится в релизе. Молодой человек находился в Перми, где его задержали, после чего доставили к следователю. При задержании у него были изъяты нож и мобильные телефоны потерпевших. Под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном, добавили в ведомстве. По версии следствия, 5 июня во время бытовой ссоры молодой человек нанес своей бабушке множественные ножевые ранения. На крики в комнату зашел дедушка, которому военнослужащий также нанес множество ударов ножом. От полученных травм пожилые супруги скончались на месте. Обвиняемый, забрав мобильные телефоны потерпевших и 50 тысяч рублей, скрылся с места преступления на автомобиле родственников. "Дуванским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Республике Башкортостан 20-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в двойном убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из материалов следствия.
https://ria.ru/20250401/ubiystvo-2008617379.html
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происшествия, россия, свердловская область, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве

В Башкирии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве своих бабушки и дедушки

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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УФА, 25 июн – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал подозреваемого в жестоком убийстве своих бабушки и дедушки, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в начале июня в квартире дома по улице Игнатия Усова села Месягутово обнаружены тела 64-летней женщины и 75-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Сотрудники СК РФ на месте, где были обнаружены тела бабушки и 10-летнего внука в городе Железногорске Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Курской области задержали подозреваемого в убийстве бабушки и ее внука
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"В результате совместной работы следователей и криминалистов СК, а также оперативников МВД проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, включая изучение записей камер видеонаблюдения. Была установлена личность причастного к преступлению – 20-летнего внука погибших, проходящего военную службу в Свердловской области и пребывающего в отпуске", - говорится в релизе.
Молодой человек находился в Перми, где его задержали, после чего доставили к следователю. При задержании у него были изъяты нож и мобильные телефоны потерпевших. Под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном, добавили в ведомстве.
По версии следствия, 5 июня во время бытовой ссоры молодой человек нанес своей бабушке множественные ножевые ранения. На крики в комнату зашел дедушка, которому военнослужащий также нанес множество ударов ножом. От полученных травм пожилые супруги скончались на месте. Обвиняемый, забрав мобильные телефоны потерпевших и 50 тысяч рублей, скрылся с места преступления на автомобиле родственников.
"Дуванским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Республике Башкортостан 20-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в двойном убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из материалов следствия.
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