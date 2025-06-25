В Башкирии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве
В Башкирии арестовали подозреваемого в жестоком убийстве своих бабушки и дедушки
Наручники на руках. Архивное фото
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УФА, 25 июн – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал подозреваемого в жестоком убийстве своих бабушки и дедушки, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в начале июня в квартире дома по улице Игнатия Усова села Месягутово обнаружены тела 64-летней женщины и 75-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
"В результате совместной работы следователей и криминалистов СК, а также оперативников МВД проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, включая изучение записей камер видеонаблюдения. Была установлена личность причастного к преступлению – 20-летнего внука погибших, проходящего военную службу в Свердловской области и пребывающего в отпуске", - говорится в релизе.
Молодой человек находился в Перми, где его задержали, после чего доставили к следователю. При задержании у него были изъяты нож и мобильные телефоны потерпевших. Под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном, добавили в ведомстве.
По версии следствия, 5 июня во время бытовой ссоры молодой человек нанес своей бабушке множественные ножевые ранения. На крики в комнату зашел дедушка, которому военнослужащий также нанес множество ударов ножом. От полученных травм пожилые супруги скончались на месте. Обвиняемый, забрав мобильные телефоны потерпевших и 50 тысяч рублей, скрылся с места преступления на автомобиле родственников.
"Дуванским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Республике Башкортостан 20-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в двойном убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из материалов следствия.