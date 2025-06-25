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Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение - РИА Новости, 25.06.2025
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15:42 25.06.2025 (обновлено: 16:01 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/bagrat-2025359119.html
Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение
Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение - РИА Новости, 25.06.2025
Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение
Архиепископу Баграту Галстаняну, являющемуся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:42:00+03:00
2025-06-25T16:01:00+03:00
в мире
преследование карапетяна в армении
следственный комитет россии (ск рф)
никол пашинян
архиепископ баграт галстанян
армения
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Архиепископу Баграту Галстаняну, являющемуся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки, узурпация власти, эти обвинения смешны, заявил в среду журналистам его адвокат Сергей Арутюнян.Ранее в среду СК Армении выступил с утверждением, что движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки премьера Никола Пашиняна, якобы готовило теракты и захват власти. Оппозиция высмеяла утверждения о "попытке захвата власти" как фейк."Владыке Баграту предъявлены обвинения по тем статьям, о которых ранее говорило следствие, то есть "Терроризм", "Массовые беспорядки", "Узурпация власти"... Это смешные статьи", - заявил адвокат. Он добавил также, что происходящее является политическим преследованием.По словам адвоката, следствие направит в суд ходатайство об аресте архиепископа.Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.
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в мире, преследование карапетяна в армении , следственный комитет россии (ск рф), никол пашинян, архиепископ баграт галстанян, армения
В мире, Преследование Карапетяна в Армении , Следственный комитет России (СК РФ), Никол Пашинян, Архиепископ Баграт Галстанян, Армения
Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение

Архиепископу Баграту предъявили обвинение по нескольким статьям

Задержание архиепископа Баграта Галстяна
Задержание архиепископа Баграта Галстяна - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Задержание архиепископа Баграта Галстяна
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Архиепископу Баграту Галстаняну, являющемуся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки, узурпация власти, эти обвинения смешны, заявил в среду журналистам его адвокат Сергей Арутюнян.
Ранее в среду СК Армении выступил с утверждением, что движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки премьера Никола Пашиняна, якобы готовило теракты и захват власти. Оппозиция высмеяла утверждения о "попытке захвата власти" как фейк.
"Владыке Баграту предъявлены обвинения по тем статьям, о которых ранее говорило следствие, то есть "Терроризм", "Массовые беспорядки", "Узурпация власти"... Это смешные статьи", - заявил адвокат. Он добавил также, что происходящее является политическим преследованием.
По словам адвоката, следствие направит в суд ходатайство об аресте архиепископа.
Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.
Задержание архиепископа Баграта Галстяна - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
СМИ: следствие потребует ареста архиепископа, выступившего против Пашиняна
Вчера, 14:24
 
В миреПреследование Карапетяна в АрменииСледственный комитет России (СК РФ)Никол ПашинянАрхиепископ Баграт ГалстанянАрмения
 
 
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