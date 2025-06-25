https://ria.ru/20250625/bagrat-2025359119.html

Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение

Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение - РИА Новости, 25.06.2025

Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение

Архиепископу Баграту Галстаняну, являющемуся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:42:00+03:00

2025-06-25T15:42:00+03:00

2025-06-25T16:01:00+03:00

в мире

преследование карапетяна в армении

следственный комитет россии (ск рф)

никол пашинян

архиепископ баграт галстанян

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025284731_123:262:1067:793_1920x0_80_0_0_69106d7a840c98fb14719ea70213e78e.jpg

ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Архиепископу Баграту Галстаняну, являющемуся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки, узурпация власти, эти обвинения смешны, заявил в среду журналистам его адвокат Сергей Арутюнян.Ранее в среду СК Армении выступил с утверждением, что движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки премьера Никола Пашиняна, якобы готовило теракты и захват власти. Оппозиция высмеяла утверждения о "попытке захвата власти" как фейк."Владыке Баграту предъявлены обвинения по тем статьям, о которых ранее говорило следствие, то есть "Терроризм", "Массовые беспорядки", "Узурпация власти"... Это смешные статьи", - заявил адвокат. Он добавил также, что происходящее является политическим преследованием.По словам адвоката, следствие направит в суд ходатайство об аресте архиепископа.Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.

https://ria.ru/20250625/pashinjan-2025334081.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, преследование карапетяна в армении , следственный комитет россии (ск рф), никол пашинян, архиепископ баграт галстанян, армения