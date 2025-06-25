https://ria.ru/20250625/bagrat-2025359119.html
Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение
Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение - РИА Новости, 25.06.2025
Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение
Архиепископу Баграту Галстаняну, являющемуся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:42:00+03:00
2025-06-25T15:42:00+03:00
2025-06-25T16:01:00+03:00
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Архиепископу Баграту Галстаняну, являющемуся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки, узурпация власти, эти обвинения смешны, заявил в среду журналистам его адвокат Сергей Арутюнян.Ранее в среду СК Армении выступил с утверждением, что движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, который в 2024 году возглавлял акции протеста с требованиями отставки премьера Никола Пашиняна, якобы готовило теракты и захват власти. Оппозиция высмеяла утверждения о "попытке захвата власти" как фейк."Владыке Баграту предъявлены обвинения по тем статьям, о которых ранее говорило следствие, то есть "Терроризм", "Массовые беспорядки", "Узурпация власти"... Это смешные статьи", - заявил адвокат. Он добавил также, что происходящее является политическим преследованием.По словам адвоката, следствие направит в суд ходатайство об аресте архиепископа.Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по совершению переворота в стране. Оппозиционные деятели это утверждение высмеяли, а сам опубликованный "план" назвали фальшивкой.
https://ria.ru/20250625/pashinjan-2025334081.html
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в мире, преследование карапетяна в армении , следственный комитет россии (ск рф), никол пашинян, архиепископ баграт галстанян, армения
В мире, Преследование Карапетяна в Армении , Следственный комитет России (СК РФ), Никол Пашинян, Архиепископ Баграт Галстанян, Армения
Архиепископу Баграту, выступившему против Пашиняна, предъявили обвинение
Архиепископу Баграту предъявили обвинение по нескольким статьям