https://ria.ru/20250625/akhmat-2025275359.html

"Ахмат" запустил бот по сбору данных о сотрудниках ТЦК

"Ахмат" запустил бот по сбору данных о сотрудниках ТЦК - РИА Новости, 25.06.2025

"Ахмат" запустил бот по сбору данных о сотрудниках ТЦК

Бот по сбору от жителей Украины данных о сотрудниках украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), занимающихся мобилизацией, а также об украинских... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:54:00+03:00

2025-06-25T10:54:00+03:00

2025-06-25T10:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

апти алаудинов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Бот по сбору от жителей Украины данных о сотрудниках украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), занимающихся мобилизацией, а также об украинских силовиках, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Разработали свой бот… и запустили для того, чтобы на этот бот могли писать жители Украины... Полностью, чтобы они могли на этот бот "сливать" адреса, места дислокации проживания, как сотрудников ТЦК, так и бойцов ВСУ. И я вам честно скажу, работа в этом боте пошла очень активно", - рассказал Алаудинов. Он сообщил, что жители Украины не только активно шлют различную информацию, в том числе о нахождении ТЦК, но и благодарят за возможность высказаться. "Жители Украины пишут нам слова огромной благодарности, где они нас благодарят за то, что мы дали им возможность вот таким образом хотя бы озвучивать свои мысли, потому что по-другому они не могут мысли озвучивать, и для них это очень опасно", - пояснил командир спецназа "Ахмат". Он уточнил, что бот занимается сбором информации обо всех сотрудниках ТЦК, военных комендатур и самих военных подразделений, чтобы призвать их всех к ответу. "Там, где надо, будем уничтожать нашего противника. Где надо, мы будем его судить, и он у нас получит по заслугам", - пояснил Алаудинов.

https://ria.ru/20250619/ukraina-2023978810.html

https://ria.ru/20250623/odessa-2024976479.html

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украина, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины