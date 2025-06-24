https://ria.ru/20250624/zubkov-2025152146.html

Владельца парка "Тайган" переведут в краснодарскую больницу

Владельца парка "Тайган" переведут в краснодарскую больницу - РИА Новости, 24.06.2025

Владельца парка "Тайган" переведут в краснодарскую больницу

Владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, переводят в больницу Краснодара для дальнейшего лечения, заявили... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:38:00+03:00

2025-06-24T17:38:00+03:00

2025-06-24T17:52:00+03:00

краснодар

республика крым

происшествия

олег зубков

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, переводят в больницу Краснодара для дальнейшего лечения, заявили журналистам в минздраве Крыма.Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По данным СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело."Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения", - сказали в пресс-службе.Пациента транспортируют реанимобилем, уточнили в пресс-службе.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html

https://ria.ru/20250624/lev-2025001837.html

краснодар

республика крым

россия

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краснодар, республика крым, происшествия, олег зубков, россия, следственный комитет россии (ск рф)