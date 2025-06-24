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Владельца парка "Тайган" переведут в краснодарскую больницу - РИА Новости, 24.06.2025
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17:38 24.06.2025 (обновлено: 17:52 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zubkov-2025152146.html
Владельца парка "Тайган" переведут в краснодарскую больницу
Владельца парка "Тайган" переведут в краснодарскую больницу - РИА Новости, 24.06.2025
Владельца парка "Тайган" переведут в краснодарскую больницу
Владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, переводят в больницу Краснодара для дальнейшего лечения, заявили... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:38:00+03:00
2025-06-24T17:52:00+03:00
краснодар
республика крым
происшествия
олег зубков
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, переводят в больницу Краснодара для дальнейшего лечения, заявили журналистам в минздраве Крыма.Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По данным СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело."Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения", - сказали в пресс-службе.Пациента транспортируют реанимобилем, уточнили в пресс-службе.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html
https://ria.ru/20250624/lev-2025001837.html
краснодар
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краснодар, республика крым, происшествия, олег зубков, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Краснодар, Республика Крым, Происшествия, Олег Зубков, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Владельца парка "Тайган" переведут в краснодарскую больницу

Зубкова, пострадавшего от нападения льва, переводят в больницу Краснодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков гладит льва - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, переводят в больницу Краснодара для дальнейшего лечения, заявили журналистам в минздраве Крыма.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По данным СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В парке "Тайган" рассказали, кто помог спасти директора
Вчера, 07:42
"Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения", - сказали в пресс-службе.
Пациента транспортируют реанимобилем, уточнили в пресс-службе.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Парк львов Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В парке "Тайган" заявили, что лев не хотел нападать на директора
Вчера, 07:35
 
КраснодарРеспублика КрымПроисшествияОлег ЗубковРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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