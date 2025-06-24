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В Британии медведи сбежали из зоопарка и съели запас меда в магазине - РИА Новости, 24.06.2025
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14:24 24.06.2025 (обновлено: 16:30 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zoopark-2025094979.html
В Британии медведи сбежали из зоопарка и съели запас меда в магазине
В Британии медведи сбежали из зоопарка и съели запас меда в магазине - РИА Новости, 24.06.2025
В Британии медведи сбежали из зоопарка и съели запас меда в магазине
В британском графстве Кент два медведя сбежали из зоопарка и съели весь мед в ближайшем магазине. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:24:00+03:00
2025-06-24T16:30:00+03:00
россия
в мире
кент (англия)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В британском графстве Кент два медведя сбежали из зоопарка и съели весь мед в ближайшем магазине."Два молодых медведя сбежали из своего вольера, направившись прямиком в продовольственный магазин. Пятилетние Миш и Люси, которые не представляли никакой угрозы для общественности, насладились выбором закусок, включая недельный запас меда, прежде чем опытные смотрители благополучно вернули их в вольер в течение часа", — говорится в заявлении зоопарка Wildwood Devon в Facebook*.После этого медведи уснули, добавили в зоопарке.На время побега животных всех посетителей из предосторожности перевели в безопасное здание. Позже на место прибыла полиция, которая выясняет обстоятельства случившегося.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250325/medved-2007185735.html
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россия, в мире, кент (англия)
Россия, В мире, Кент (Англия)
В Британии медведи сбежали из зоопарка и съели запас меда в магазине

В Британии медведи сбежали из зоопарка и съели запас меда в ближайшем магазине

© Фото : @wildwoodevonМедведи, сбежавшие из зоопарка Wildwood Devon
Медведи, сбежавшие из зоопарка Wildwood Devon - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : @wildwoodevon
Медведи, сбежавшие из зоопарка Wildwood Devon
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В британском графстве Кент два медведя сбежали из зоопарка и съели весь мед в ближайшем магазине.
«
"Два молодых медведя сбежали из своего вольера, направившись прямиком в продовольственный магазин. Пятилетние Миш и Люси, которые не представляли никакой угрозы для общественности, насладились выбором закусок, включая недельный запас меда, прежде чем опытные смотрители благополучно вернули их в вольер в течение часа", — говорится в заявлении зоопарка Wildwood Devon в Facebook*.
После этого медведи уснули, добавили в зоопарке.
На время побега животных всех посетителей из предосторожности перевели в безопасное здание. Позже на место прибыла полиция, которая выясняет обстоятельства случившегося.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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