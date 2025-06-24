https://ria.ru/20250624/zhiteli-2025087283.html

На Украине остается еще 32 жителя Курской области, заявила Москалькова

На Украине остается еще 32 жителя Курской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 24.06.2025

На Украине остается еще 32 жителя Курской области, заявила Москалькова

Ещё 32 жителя Курской области, которых РФ пытается вернуть, остаются в украинских Сумах, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:02:00+03:00

2025-06-24T14:02:00+03:00

2025-06-24T14:14:00+03:00

украина

курская область

здоровье - общество

россия

татьяна москалькова

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ещё 32 жителя Курской области, которых РФ пытается вернуть, остаются в украинских Сумах, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Еще остаются 32 человека в Сумах, и мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы и к Святому престолу за помощью, все-таки развернут сознание их к необходимости соблюдать Женевские конвенции и просто к здравому смыслу", - сказала омбудсмен.

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024205762.html

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украина, курская область, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин