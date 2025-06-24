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На Украине остается еще 32 жителя Курской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 24.06.2025
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14:02 24.06.2025 (обновлено: 14:14 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/zhiteli-2025087283.html
На Украине остается еще 32 жителя Курской области, заявила Москалькова
На Украине остается еще 32 жителя Курской области, заявила Москалькова - РИА Новости, 24.06.2025
На Украине остается еще 32 жителя Курской области, заявила Москалькова
Ещё 32 жителя Курской области, которых РФ пытается вернуть, остаются в украинских Сумах, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:02:00+03:00
2025-06-24T14:14:00+03:00
украина
курская область
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ещё 32 жителя Курской области, которых РФ пытается вернуть, остаются в украинских Сумах, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Еще остаются 32 человека в Сумах, и мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы и к Святому престолу за помощью, все-таки развернут сознание их к необходимости соблюдать Женевские конвенции и просто к здравому смыслу", - сказала омбудсмен.
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украина, курская область, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин
Украина, Курская область, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин
На Украине остается еще 32 жителя Курской области, заявила Москалькова

Москалькова: в украинских Сумах остается еще 32 жителя Курской области

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ещё 32 жителя Курской области, которых РФ пытается вернуть, остаются в украинских Сумах, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Еще остаются 32 человека в Сумах, и мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы и к Святому престолу за помощью, все-таки развернут сознание их к необходимости соблюдать Женевские конвенции и просто к здравому смыслу", - сказала омбудсмен.
Возвращенная из Украины жительница Суджанского района - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск
20 июня, 13:30
 
УкраинаКурская областьЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВладимир Путин
 
 
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