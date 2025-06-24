https://ria.ru/20250624/zhiteli-2025002020.html

Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома вернулись в свои квартиры

Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 24.06.2025

Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома вернулись в свои квартиры

Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома в Красногорске вернулись в свои квартиры, сообщил глава округа Дмитрий Волков. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:37:00+03:00

2025-06-24T07:37:00+03:00

2025-06-24T07:37:00+03:00

происшествия

жилье

красногорск

московская область (подмосковье)

дмитрий волков

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2024994575_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_95bfae56caab34ada06155b4fca2c913.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома в Красногорске вернулись в свои квартиры, сообщил глава округа Дмитрий Волков. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине. "В данный момент жители дома на улице Народного ополчения, дом 1 вернулись в свои квартиры", - написал Волков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024988639.html

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, красногорск, московская область (подмосковье), дмитрий волков, андрей воробьев