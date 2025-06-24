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Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома вернулись в свои квартиры
Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома вернулись в свои квартиры - РИА Новости, 24.06.2025
Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома вернулись в свои квартиры
Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома в Красногорске вернулись в свои квартиры, сообщил глава округа Дмитрий Волков. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:37:00+03:00
2025-06-24T07:37:00+03:00
2025-06-24T07:37:00+03:00
происшествия
жилье
красногорск
московская область (подмосковье)
дмитрий волков
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома в Красногорске вернулись в свои квартиры, сообщил глава округа Дмитрий Волков. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине. "В данный момент жители дома на улице Народного ополчения, дом 1 вернулись в свои квартиры", - написал Волков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024988639.html
красногорск
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происшествия, жилье, красногорск, московская область (подмосковье), дмитрий волков, андрей воробьев
Происшествия, Жилье, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волков, Андрей Воробьев
Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома вернулись в свои квартиры
Жители эвакуированного после атаки БПЛА дома в Красногорске вернулись в квартиры