https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html

Он не знал, что любовь может быть жестокой: США просто убили Зеленского

Он не знал, что любовь может быть жестокой: США просто убили Зеленского - РИА Новости, 24.06.2025

Он не знал, что любовь может быть жестокой: США просто убили Зеленского

Атаковав ядерные объекты Ирана и начав новую войну спустя всего несколько месяцев с момента переизбрания Трампа, Соединенные Штаты одновременно окончательно... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T08:00:00+03:00

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Атаковав ядерные объекты Ирана и начав новую войну спустя всего несколько месяцев с момента переизбрания Трампа, Соединенные Штаты одновременно окончательно разбомбили надежды Зеленского и его подельников на кардинальный поворот в украинском конфликте.Лучше всего масштаб "бомбардировки" иллюстрирует дикая паника, царящая в рамках подготовки к ежегодному саммиту НАТО, который сегодня открывается в Гааге, что иронично и символично.Получив толстые сигналы от американцев по поводу того, что лучше не путаться под ногами с вашей Украиной, потому что есть дела поважнее, европейцы превзошли рекорды Гудини, утрамбовав мощную повестку саммита аж в два мероприятия: короткий приветственный ужин в первый день и одно двухчасовое заседание на следующий. И это все.Мало того: чтобы не злить и не раздражать Трампа, оргкомитет саммита решил уместить финальную резолюцию на одном листочке. По некоторым данным, также решено полностью избегать любых официальных упоминаний о России и Украине; заседание Совета НАТО — Украина отменено; участие Зеленского с пламенной речью на основном заседании отменено. В итоге просроченному президенту Украины разрешено только поесть бутербродиков на общем ужине, но только тихо. В свою очередь, на разговоры о членстве Украины в НАТО теперь окончательно наложено табу: по признанию одного из еврочиновников, "на прошлом саммите мост от Украины в НАТО был коротким и хорошо освещенным; сейчас он очень длинный и окутан сумраком".Уловив, что нынешний саммит НАТО может стать последним, от двусмысленного и бесполезного участия в оном синхронно отказались премьер-министр Японии, президент Южной Кореи и лидеры Австралии и Новой Зеландии, хотя изначально они уже гладили костюмчики для участия в отдельной встрече между НАТО и группой четырех индо-тихоокеанских наций (IP4). Это и понятно: греха не оберешься, а в Японии бутербродики не в пример вкуснее и красивее.Европейцам деваться некуда, они у себя дома и отказаться от участия не могут, хотя очень хочется забиться под кровать. Например, из еврокулуаров сообщают, что несколько глав внешнеполитических ведомств стран ЕС заявили о "паническом страхе перед новой реальностью, когда ключевой союзник оказался отвлеченным другим кризисом. И что "без четкого американского лидерства" Киев рискует остаться один на один с Москвой.Сводки с европейских и украинских полей говорят сами за себя. Даже выпрыгивая из штанов, Европа может компенсировать не более 30 процентов необходимой Киеву военной помощи, а надежды уговорить Трампа дать хоть что-то тают на глазах: по данным ABC News, поскольку переговоры о прекращении войны в Украине якобы зашли в тупик, администрация Трампа обращается к Ближнему Востоку, чтобы продемонстрировать прогресс в заключении знаковых соглашений хотя бы там. Согласно безрадостной аналитике Reuters, американцы увязли на Ближнем Востоке по самые гланды — и все ресурсы будут теперь и еще очень долго направляться исключительно туда: "Это быстро не закончится".Сусеки самих же европейцев оказались пустыми: хотя на саммите НАТО планируется бодро отрапортовать, что военные расходы стран альянса будут увеличены до пяти процентов от ВВП, сроки были передвинуты аж на 2035 год, но в 2029-м "еще раз посмотрят", а там видно будет.В общем и целом даже на Западе укрепляется понимание того, что всю НАТО в ее русофобском виде ждет печальное будущее. Согласно аналитике от NPR, "что бы ни произошло (на нынешнем саммите), все согласны с тем, что НАТО в том виде, в котором мы ее знали в течение последних 75 лет, закончилась".Тем временем русская армия идет вперед, что вызывает у главных русофобов разрывы аорт. Согласно последней сводке американского Института изучения войны (ISW), "в мае русские захватили в 2,5 раза больше украинской территории, чем в апреле", а "среднее число атак в июне по сравнению с маем выросло с 155 до 220 в сутки". По словам директора программ Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Макса Бергманна, "есть признаки того, что Трампу (на это) просто наплевать".На таком фоне чрезвычайно умилительно звучат все более истеричные заявления в европейских СМИ, которые хотят, но не могут сказать совершенно ничего позитивного своим читателям. Например, издание Handelsblatt плачется, что "участие США в войне между Израилем и Ираном может уже в ближайшее время повлиять на ситуацию на Украине. <…> Во-первых, международное внимание к Украине, вероятно, снизится. Во-вторых, Киев готовится к сокращению поставок оружия. В-третьих, ожидаемый рост цен на нефть поможет России пополнить ее военный бюджет". Польский ресурс Onet.pl бьет тревогу: "Пока мир сосредоточен на Ближнем Востоке, Москва безжалостно пользуется этим, обостряя войну на Украине. <…> Вооруженные силы Москвы теперь занимают от 15 до 20 километров украинской земли в день, продвигаются все дальше на запад и уже частично прорвали временную четвертую линию обороны Украины, во многих местах построенную только из колючей проволоки. Путин сжимает кольцо".Интересно, что Россия четко разделяет "украинский" и "иранский" треки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "удары США по Ирану не отразятся на диалоге Москвы и Вашингтона, это независимые процессы", при этом "достижение целей, обозначенных Путиным в начале СВО, является приоритетом для России". На поднявшиеся крики и угрозы со стороны еврокрыши Киева Владимир Путин ответил просто и ясно: "Ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения. История их ничему не учит".Это означает, что на Украине мы не просто ускоряемся, а официально включаем газ до пола, чтобы наши врачи поскорее приступили к работе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вчера описал ближайшие планы России по Украине: "Финальный расклад для киевских паразитов будет плачевным. Их ждет неизбежный конец при помощи противоглистной терапии".Кто-то должен доделать грязную работу, но надо — значит, надо.

https://ria.ru/20250623/nato-2024905616.html

https://ria.ru/20250623/nato-2024786575.html

https://ria.ru/20250623/nato-2024740801.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, украина, в мире, сша, иран, европа, нато, владимир зеленский