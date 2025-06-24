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Зеленский напрашивается на встречу с Трампом на саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
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11:19 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025035647.html
Зеленский напрашивается на встречу с Трампом на саммите НАТО
Зеленский напрашивается на встречу с Трампом на саммите НАТО - РИА Новости, 24.06.2025
Зеленский напрашивается на встречу с Трампом на саммите НАТО
Владимир Зеленский напрашивается на встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО на этой неделе на фоне того, как американский лидер об этом не... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:19:00+03:00
2025-06-24T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский напрашивается на встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО на этой неделе на фоне того, как американский лидер об этом не упоминает и не встречался с Зеленским на саммите G7 в Канаде. Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским. "Я собираюсь. Я собираюсь, но не знаю, что произойдет, скажу вам честно. Но команды над этим работают", - сказал Зеленский в интервью Sky News в ответ на вопрос журналиста о планах встречи после того, как Трамп досрочно покинул саммит G7, не поговорив с Зеленским. Ранее Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, приказав своей команде по нацбезопасности быть готовой к проведению встречи в ситуационной комнате Белого дома перед эскалацией на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025010341.html
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в мире, сша, канада, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, g7, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Канада, Гаага, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, G7, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Зеленский напрашивается на встречу с Трампом на саммите НАТО

Зеленский собирается встретиться с Трампом на саммите НАТО

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский напрашивается на встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО на этой неделе на фоне того, как американский лидер об этом не упоминает и не встречался с Зеленским на саммите G7 в Канаде.
Саммит НАТО запланирован на 24-25 июня в Гааге. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ: Зеленский совершил поступок, который разозлит Трампа
Вчера, 09:17
"Я собираюсь. Я собираюсь, но не знаю, что произойдет, скажу вам честно. Но команды над этим работают", - сказал Зеленский в интервью Sky News в ответ на вопрос журналиста о планах встречи после того, как Трамп досрочно покинул саммит G7, не поговорив с Зеленским.
Ранее Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, приказав своей команде по нацбезопасности быть готовой к проведению встречи в ситуационной комнате Белого дома перед эскалацией на Ближнем Востоке.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Bloomberg: Ближний Восток может затмить Украину на саммите НАТО
23 июня, 14:09
 
В миреСШАКанадаГаагаВладимир ЗеленскийДональд ТрампG7НАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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