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Пять концертов июля: Зал Зарядье масштабно завершает сезон

Пять концертов июля: Зал Зарядье масштабно завершает сезон - РИА Новости, 24.06.2025

Пять концертов июля: Зал Зарядье масштабно завершает сезон

Зал Зарядье завершает III Летний музыкальный фестиваль и свой седьмой сезон. В первую неделю июля на концертной площадке пройдет еще пять вечеров: маэстро... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T08:00:00+03:00

2025-06-24T08:00:00+03:00

культпоход

валерий гергиев

большой театр

зарядье

концертный зал "зарядье"

дмитрий шостакович

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Зал Зарядье завершает III Летний музыкальный фестиваль и свой седьмой сезон. В первую неделю июля на концертной площадке пройдет еще пять вечеров: маэстро Гергиев выступит с симфоническим оркестром Большого театра, трое обладателей редкого тембра голоса – контратенора – дадут концерт, а закроется фестиваль в Большом амфитеатре парка "Зарядье". Подробности – в нашем обзоре.Легендарная "Ленинградская" симфонияОдин из лучших дирижеров современности – Валерий Гергиев – в завершении фестиваля выступает 2 июля с оркестром Большого театра. В этот вечер прозвучит одно из самых известных сочинений музыки ХХ века – знаменитая Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича, которую еще часто называют "Ленинградской". Музыка этой симфонии, особенно, конечно, ее первой части, у всех на слуху. Первые три части партитуры композитор писал в 1941 году в блокадном Ленинграде, и именно этому городу он и посвятил произведение. Премьера прошла в марте 1942 году в Куйбышеве (в настоящее время – Самара), где Шостакович был в эвакуации. Впервые симфония прозвучала как раз в исполнении оркестра Большого театра, которым тогда руководил дирижер Самуил Самосуд.Редкие голосаСразу трое солистов – представителей редкого высокого мужского голоса контратенор – дадут концерт 4 июля. Андрей Немзер, Вадим Волков и Иван Бородулин в сопровождении Фестивального оркестра исполнят арии, дуэты и трио из опер эпохи барокко, с которой и связан взлет популярности этих голосов. Тогда особого звучания добивались после медицинского вмешательства, которому талантливые мальчики подвергались еще в детстве.Сегодня контратеноры используют особую технику – развитый и укрепленный фальцет. Но такая "искусственность" требует от исполнителя особого мастерства в поиске баланса и чистоты звука. Репертуар контратеноров состоит в основном из музыки XVII-XVIII веков. В ХХ веке композиторы тоже писали для этого тембра, но не так часто. В последние годы обладатели этого голоса стали появляться и среди эстрадных исполнителей.Опера на исторический сюжетЗнаменитая сопрано Ольга Перетятько исполнит главную партию в концертной версии оперы "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова 5 июля. Произведение на исторический сюжет рассказывает о третьей женитьбе Ивана Грозного. Интересно, что сам царь появляется на сцене молча и лишь эпизодически. Главные в этой музыкальной драме – женские персонажи. Композитор написал оперу всего за десять месяцев, и ее премьера осенью 1899 года прошла с большим успехом. Сам автор определял стиль оперы как "певучий по преимуществу". И, действительно, здесь множество красивых арий и ансамблей, которые позволяют певцам проявить свои вокальные возможности и мастерство.Концерты на открытом воздухеВ день закрытия III Летнего музыкального фестиваля 6 июля Зал Зарядье проведет сразу два концерта, и оба – на открытом воздухе. Днем на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье" Ренессансный оркестр под управлением флейтиста Владимира Парунцева представит программу "Пастиччо". В переводе с итальянского это слово означает не только "паштет", но и "мешанину". В музыке оно обычно обозначает оперу, музыка которой заимствована из ранее написанных произведений одного или нескольких композиторов. Такие представления были популярны в Италии в XVIII веке. Программа концерта состоит из произведений музыки эпохи Возрождения, которая исполняется довольно редко. Музыканты Ренессансного оркестра играют на инструментах, которые в точности копируют старинные инструменты XVI-XVII веков. Они напоминают современные, но довольно сильно отличаются и по конструкции, и по звучанию.Вечером 6 июля исполнение кантаты Carmina Burana немецкого композитора Карла Орфа завершит фестиваль. Произведение прозвучит в исполнении солистов Фестивального хора "Зарядье" и Фестивального симфонического оркестра "Зарядье" под управлением Ивана Рудина. Свою знаменитую кантату Карл Орф написал в 1937 году. Чуть ранее ему в руки попал сборник латинских и немецких песен на стихи из рукописи XIII века, найденной в монастыре в Баварии. На первую страницу издания был помещен рисунок "Колесо Фортуны": человеческая фигура возносилась вверх, удерживалась там, стремительно падала вниз и лежала распростертая. Со временем это изображение стало ассоциироваться с произведением Орфа. Кантата стала новой точкой отсчета для композитора – он сам считал, что именно с этого произведения начинается его собрание сочинений. Первый номер из "Кармина Бурана" часто используется в массовой культуре – от кавер-версий и современных обработок разных групп до рекламных роликов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, валерий гергиев, большой театр, зарядье, концертный зал "зарядье", дмитрий шостакович