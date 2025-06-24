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Путин подписал закон, обязывающий вузы отчитываться о работе с иностранцами - РИА Новости, 24.06.2025
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15:54 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/zakon-2025121290.html
Путин подписал закон, обязывающий вузы отчитываться о работе с иностранцами
Путин подписал закон, обязывающий вузы отчитываться о работе с иностранцами - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон, обязывающий вузы отчитываться о работе с иностранцами
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий российские научные организации и вузы отчитываться о работе с иностранными гражданами и зарубежными... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:54:00+03:00
2025-06-24T15:54:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий российские научные организации и вузы отчитываться о работе с иностранными гражданами и зарубежными компаниями, соответствующий документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов. В законодательство о науке и государственной науко-технической политике РФ вносятся изменения, предусматривающие формирование перечней научной деятельности, участие в которых иностранных граждан и компаний возможно только по согласованию с ФСБ. Кроме того, научные организации обязываются подавать в ФСБ сведения о планируемых с участием иностранцев работах по направлению данного перечня. Также данный закон наделяет Минобрнауки полномочием по учёту договоров о научной деятельности, заключенных научными организациями с иностранными компаниями или гражданами при выполнении ими работ за счет бюджета.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин подписал закон, обязывающий вузы отчитываться о работе с иностранцами

Путин подписал закон, обязывающий РАН отчитываться о работе с иностранцами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий российские научные организации и вузы отчитываться о работе с иностранными гражданами и зарубежными компаниями, соответствующий документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов.
В законодательство о науке и государственной науко-технической политике РФ вносятся изменения, предусматривающие формирование перечней научной деятельности, участие в которых иностранных граждан и компаний возможно только по согласованию с ФСБ.
Кроме того, научные организации обязываются подавать в ФСБ сведения о планируемых с участием иностранцев работах по направлению данного перечня.
Также данный закон наделяет Минобрнауки полномочием по учёту договоров о научной деятельности, заключенных научными организациями с иностранными компаниями или гражданами при выполнении ими работ за счет бюджета.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Госдуму внесут проект об ограничениях для работающих в России иностранцев
23 июня, 00:31
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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