https://ria.ru/20250624/zakon-2025121290.html
Путин подписал закон, обязывающий вузы отчитываться о работе с иностранцами
Путин подписал закон, обязывающий вузы отчитываться о работе с иностранцами - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон, обязывающий вузы отчитываться о работе с иностранцами
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий российские научные организации и вузы отчитываться о работе с иностранными гражданами и зарубежными... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:54:00+03:00
2025-06-24T15:54:00+03:00
2025-06-24T15:54:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий российские научные организации и вузы отчитываться о работе с иностранными гражданами и зарубежными компаниями, соответствующий документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов. В законодательство о науке и государственной науко-технической политике РФ вносятся изменения, предусматривающие формирование перечней научной деятельности, участие в которых иностранных граждан и компаний возможно только по согласованию с ФСБ. Кроме того, научные организации обязываются подавать в ФСБ сведения о планируемых с участием иностранцев работах по направлению данного перечня. Также данный закон наделяет Минобрнауки полномочием по учёту договоров о научной деятельности, заключенных научными организациями с иностранными компаниями или гражданами при выполнении ими работ за счет бюджета.
https://ria.ru/20250623/gosduma-2024715018.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин подписал закон, обязывающий вузы отчитываться о работе с иностранцами
Путин подписал закон, обязывающий РАН отчитываться о работе с иностранцами