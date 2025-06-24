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ВСУ продолжают попытки атаковать объекты ЗАЭС, заявил директор станции
ВСУ продолжают попытки атаковать объекты ЗАЭС, заявил директор станции - РИА Новости, 24.06.2025
ВСУ продолжают попытки атаковать объекты ЗАЭС, заявил директор станции
Украинские военные продолжают попытки атаковать объекты Запорожской атомной электростанции, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:37:00+03:00
2025-06-24T02:37:00+03:00
2025-06-24T02:37:00+03:00
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные продолжают попытки атаковать объекты Запорожской атомной электростанции, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно заявляли об атаках украинских БПЛА по объектам ЗАЭС и территории расположенного рядом города Энергодар. "Ситуация вокруг объекта остается все так же тревожно напряженной, говорить о каком-то снижении активности войск противника, к сожалению, на данный момент не приходится, попытки атаковать объекты станции и территорию города повторяются. Активность противника не снижается", - сказал Черничук. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250624/balitskiy-2024984412.html
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энергодар, днепр (река), европа
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Днепр (река), Европа
ВСУ продолжают попытки атаковать объекты ЗАЭС, заявил директор станции
Директор ЗАЭС Черничук: ВСУ продолжают попытки атаковать объекты станции