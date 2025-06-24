https://ria.ru/20250624/zaes-2024986200.html

ВСУ продолжают попытки атаковать объекты ЗАЭС, заявил директор станции

ВСУ продолжают попытки атаковать объекты ЗАЭС, заявил директор станции - РИА Новости, 24.06.2025

ВСУ продолжают попытки атаковать объекты ЗАЭС, заявил директор станции

Украинские военные продолжают попытки атаковать объекты Запорожской атомной электростанции, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T02:37:00+03:00

2025-06-24T02:37:00+03:00

2025-06-24T02:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные продолжают попытки атаковать объекты Запорожской атомной электростанции, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее власти региона и оперативные службы неоднократно заявляли об атаках украинских БПЛА по объектам ЗАЭС и территории расположенного рядом города Энергодар. "Ситуация вокруг объекта остается все так же тревожно напряженной, говорить о каком-то снижении активности войск противника, к сожалению, на данный момент не приходится, попытки атаковать объекты станции и территорию города повторяются. Активность противника не снижается", - сказал Черничук. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250624/balitskiy-2024984412.html

энергодар

днепр (река)

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энергодар, днепр (река), европа