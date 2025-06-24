Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета
Доцент Сорокина: россияне могут получить налоговый вычет за обучение и лечение
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне могут получить налоговый вычет за пожертвования благотворительным организациям, оплату обучения, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг и покупку квартиры, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
Оформить вычет россияне могут через личный кабинет налогоплательщика.
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"При оплате медицинских услуг вычет можно применить при условии, что оплата производилась для своего лечения, супруга (супруги) детей (до 24 лет, обучающимися по очной форме обучения) и родителей. При обращении в налоговые органы необходимо предоставить документы, подтверждающие право (лицензия организации, договор, справка об оплате)", — пояснила эксперт.
Кроме того, налоговый вычет можно получить и у работодателя. Например, на детей. На первого ребенка — 1400 рублей; на второго — 2800 рублей; на третьего и последующего — 6000 рублей; если ребенок-инвалид — 12000 рублей. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию с подтверждающими право на вычет документами. Вычет на ребенка предоставляется до месяца, в котором доход с начала года превысил 450 000 рублей. Кроме того, можно получить вычет в 18000 рублей за сдачу нормативов ГТО.