https://ria.ru/20250624/vychet-2024984262.html

Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета

Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета - РИА Новости, 24.06.2025

Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета

Россияне могут получить налоговый вычет за пожертвования благотворительным организациям, оплату обучения, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг и... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T02:17:00+03:00

2025-06-24T02:17:00+03:00

2025-06-24T02:17:00+03:00

общество

лариса сорокина

рудн

единый государственный экзамен (егэ)

налоговый вычет

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне могут получить налоговый вычет за пожертвования благотворительным организациям, оплату обучения, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг и покупку квартиры, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.Оформить вычет россияне могут через личный кабинет налогоплательщика. "При оплате медицинских услуг вычет можно применить при условии, что оплата производилась для своего лечения, супруга (супруги) детей (до 24 лет, обучающимися по очной форме обучения) и родителей. При обращении в налоговые органы необходимо предоставить документы, подтверждающие право (лицензия организации, договор, справка об оплате)", — пояснила эксперт.Кроме того, налоговый вычет можно получить и у работодателя. Например, на детей. На первого ребенка — 1400 рублей; на второго — 2800 рублей; на третьего и последующего — 6000 рублей; если ребенок-инвалид — 12000 рублей. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию с подтверждающими право на вычет документами. Вычет на ребенка предоставляется до месяца, в котором доход с начала года превысил 450 000 рублей. Кроме того, можно получить вычет в 18000 рублей за сдачу нормативов ГТО.

https://ria.ru/20250323/nalogi-1770103932.html

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общество, лариса сорокина, рудн, единый государственный экзамен (егэ), налоговый вычет