Рейтинг@Mail.ru
Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/vychet-2024984262.html
Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета
Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета - РИА Новости, 24.06.2025
Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета
Россияне могут получить налоговый вычет за пожертвования благотворительным организациям, оплату обучения, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг и... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:17:00+03:00
2025-06-24T02:17:00+03:00
общество
лариса сорокина
рудн
единый государственный экзамен (егэ)
налоговый вычет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867335294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f13f8931f34aafebfbc39a4c0c15006.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне могут получить налоговый вычет за пожертвования благотворительным организациям, оплату обучения, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг и покупку квартиры, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.Оформить вычет россияне могут через личный кабинет налогоплательщика. "При оплате медицинских услуг вычет можно применить при условии, что оплата производилась для своего лечения, супруга (супруги) детей (до 24 лет, обучающимися по очной форме обучения) и родителей. При обращении в налоговые органы необходимо предоставить документы, подтверждающие право (лицензия организации, договор, справка об оплате)", — пояснила эксперт.Кроме того, налоговый вычет можно получить и у работодателя. Например, на детей. На первого ребенка — 1400 рублей; на второго — 2800 рублей; на третьего и последующего — 6000 рублей; если ребенок-инвалид — 12000 рублей. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию с подтверждающими право на вычет документами. Вычет на ребенка предоставляется до месяца, в котором доход с начала года превысил 450 000 рублей. Кроме того, можно получить вычет в 18000 рублей за сдачу нормативов ГТО.
https://ria.ru/20250323/nalogi-1770103932.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867335294_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_401ff907342712329a55920b39e5d71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, лариса сорокина, рудн, единый государственный экзамен (егэ), налоговый вычет
Общество, Лариса Сорокина, РУДН, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Налоговый вычет
Россиянам раскрыли секрет получения налогового вычета

Доцент Сорокина: россияне могут получить налоговый вычет за обучение и лечение

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россияне могут получить налоговый вычет за пожертвования благотворительным организациям, оплату обучения, медицинских, физкультурно-оздоровительных услуг и покупку квартиры, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
Оформить вычет россияне могут через личный кабинет налогоплательщика.
«
"При оплате медицинских услуг вычет можно применить при условии, что оплата производилась для своего лечения, супруга (супруги) детей (до 24 лет, обучающимися по очной форме обучения) и родителей. При обращении в налоговые органы необходимо предоставить документы, подтверждающие право (лицензия организации, договор, справка об оплате)", — пояснила эксперт.
Кроме того, налоговый вычет можно получить и у работодателя. Например, на детей. На первого ребенка — 1400 рублей; на второго — 2800 рублей; на третьего и последующего — 6000 рублей; если ребенок-инвалид — 12000 рублей. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию с подтверждающими право на вычет документами. Вычет на ребенка предоставляется до месяца, в котором доход с начала года превысил 450 000 рублей. Кроме того, можно получить вычет в 18000 рублей за сдачу нормативов ГТО.
Налоги физических лиц - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Какие налоги платят физлица: виды, ставки, что освобождается от обложения
23 марта, 12:09
 
ОбществоЛариса СорокинаРУДНЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Налоговый вычет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала