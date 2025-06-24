https://ria.ru/20250624/vsu-2024993276.html

Боец рассказал о наемниках в составе ВСУ в Перебудове и Комаре

Боец рассказал о наемниках в составе ВСУ в Перебудове и Комаре - РИА Новости, 24.06.2025

Боец рассказал о наемниках в составе ВСУ в Перебудове и Комаре

Большое количество наемников, в том числе темнокожих, действовало в составе ВСУ в населенных пунктах Комар и Перебудова на территории ДНР, рассказал РИА Новости РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:07:00+03:00

2025-06-24T05:07:00+03:00

2025-06-24T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Большое количество наемников, в том числе темнокожих, действовало в составе ВСУ в населенных пунктах Комар и Перебудова на территории ДНР, рассказал РИА Новости командир эвакуационной группы 37-й МСБр группировки "Восток" с позывным "Ефим". "Работа происходила вблизи населенного пункта Перебудова, "черных" (темнокожих - ред.) видел "двухсотых" (убитых - ред.) неоднократно. Парни, кто непосредственно штурмовали, рассказывали, что нерусских голосов много было, диалектов всяких", - рассказал "Ефим". Боец уточнил, что, помимо Перебудовы, особенно много иностранных наемников в рядах ВСУ было замечено при освобождении населенного пункта Комар. Согласно сообщениям российского оборонного ведомства, населенный пункт Комар был освобожден 13 июня, а населенный пункт Перебудова - 22 июня. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993149.html

https://ria.ru/20250624/desantniki-2024992873.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, донецкая народная республика, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины