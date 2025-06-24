Боец рассказал о наемниках в составе ВСУ в Перебудове и Комаре
В составе ВСУ в Перебудове и Комаре действовало большое число наемников
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Большое количество наемников, в том числе темнокожих, действовало в составе ВСУ в населенных пунктах Комар и Перебудова на территории ДНР, рассказал РИА Новости командир эвакуационной группы 37-й МСБр группировки "Восток" с позывным "Ефим".
"Работа происходила вблизи населенного пункта Перебудова, "черных" (темнокожих - ред.) видел "двухсотых" (убитых - ред.) неоднократно. Парни, кто непосредственно штурмовали, рассказывали, что нерусских голосов много было, диалектов всяких", - рассказал "Ефим".
Боец уточнил, что, помимо Перебудовы, особенно много иностранных наемников в рядах ВСУ было замечено при освобождении населенного пункта Комар.
Согласно сообщениям российского оборонного ведомства, населенный пункт Комар был освобожден 13 июня, а населенный пункт Перебудова - 22 июня.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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