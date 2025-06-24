Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери под Сумами
Элитный полк спецназа ВСУ "Рейнджерс" понес тяжелые потери в Сумской области
© AP Photo / Leo CorreaВоеннослужащие ВСУ несут тело украинского военного
© AP Photo / Leo Correa
Военнослужащие ВСУ несут тело украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Элитные спецподразделения ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты из-за нехватки личного состава", — сказал собеседник агентства.
Так, 6-й отдельный полк спецназа "Рейнджерс" экстренно перебросили под Юнаковку, но уже через неделю его пришлось вывести с передовой из-за больших потерь.
Отмечается, что острый дефицит подготовленных военных вынуждает украинское командование бросать в бой даже "раскрученные" спецподразделения, что приводит к их быстрому истощению.
Зона безопасности в Сумской области
В минувшую пятницу президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать;
- действия армии в этом регионе определяются логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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