https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html

Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери под Сумами

Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери под Сумами - РИА Новости, 24.06.2025

Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери под Сумами

Элитные спецподразделения ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T04:48:00+03:00

2025-06-24T04:48:00+03:00

2025-06-24T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Элитные спецподразделения ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."На Сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты из-за нехватки личного состава", — сказал собеседник агентства.Так, 6-й отдельный полк спецназа "Рейнджерс" экстренно перебросили под Юнаковку, но уже через неделю его пришлось вывести с передовой из-за больших потерь.Отмечается, что острый дефицит подготовленных военных вынуждает украинское командование бросать в бой даже "раскрученные" спецподразделения, что приводит к их быстрому истощению.Зона безопасности в Сумской областиВ минувшую пятницу президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250623/vsu-2024829745.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, курская область, украина