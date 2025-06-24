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Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери под Сумами - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 24.06.2025 (обновлено: 13:16 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html
Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери под Сумами
Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери под Сумами - РИА Новости, 24.06.2025
Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери под Сумами
Элитные спецподразделения ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:48:00+03:00
2025-06-24T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
курская область
украина
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Элитные спецподразделения ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."На Сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты из-за нехватки личного состава", — сказал собеседник агентства.Так, 6-й отдельный полк спецназа "Рейнджерс" экстренно перебросили под Юнаковку, но уже через неделю его пришлось вывести с передовой из-за больших потерь.Отмечается, что острый дефицит подготовленных военных вынуждает украинское командование бросать в бой даже "раскрученные" спецподразделения, что приводит к их быстрому истощению.Зона безопасности в Сумской областиВ минувшую пятницу президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250623/vsu-2024829745.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Курская область, Украина
Элитный полк спецназа ВСУ понес тяжелые потери под Сумами

Элитный полк спецназа ВСУ "Рейнджерс" понес тяжелые потери в Сумской области

© AP Photo / Leo CorreaВоеннослужащие ВСУ несут тело украинского военного
Военнослужащие ВСУ несут тело украинского военного - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Военнослужащие ВСУ несут тело украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Элитные спецподразделения ВСУ несут значительные потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты из-за нехватки личного состава", — сказал собеседник агентства.
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Так, 6-й отдельный полк спецназа "Рейнджерс" экстренно перебросили под Юнаковку, но уже через неделю его пришлось вывести с передовой из-за больших потерь.
Отмечается, что острый дефицит подготовленных военных вынуждает украинское командование бросать в бой даже "раскрученные" спецподразделения, что приводит к их быстрому истощению.

Зона безопасности в Сумской области

В минувшую пятницу президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать;
  • действия армии в этом регионе определяются логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинКурская областьУкраина
 
 
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