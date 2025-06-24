Рейтинг@Mail.ru
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/vsu-2024982421.html
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 24.06.2025
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:35:00+03:00
2025-06-24T01:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
дзержинск (донецкая область)
анна сорока
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "Мы получали известия о нахождении устройств со взрывчаткой в детских игрушках мягких. Дом культуры был заминирован, в библиотеках оставляют, в книгах, например (при отступлении - ред.), вот сейчас мы опубликовали статью буквально в Telegram-канале про то, что под грибы камуфлируют (мины - ред.). И вот продолжаются нарушения конвенции о применении противопехотных мин", - прокомментировала Сорока. Она уточнила, что от таких действий ВСУ страдают мирные жители, в том числе и дети. "К сожалению, до сих пор у нас есть погибшие, раненые, дети, которые страдают от последствий боевых действий, находят взрывоопасные предметы на земле. Всё это у нас продолжает быть очень актуальным, к сожалению", - подчеркнула Сорока. Ранее беженцы рассказали РИА Новости, что ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске ДНР, пока город не был освобожден российскими войсками. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022156993.html
https://ria.ru/20250613/vsu-2022579134.html
россия
луганская народная республика
дзержинск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, дзержинск (донецкая область), анна сорока, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Анна Сорока, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен

Омбудсмен ЛНР Сорока: ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"Мы получали известия о нахождении устройств со взрывчаткой в детских игрушках мягких. Дом культуры был заминирован, в библиотеках оставляют, в книгах, например (при отступлении - ред.), вот сейчас мы опубликовали статью буквально в Telegram-канале про то, что под грибы камуфлируют (мины - ред.). И вот продолжаются нарушения конвенции о применении противопехотных мин", - прокомментировала Сорока.
Военнослужащий: операторы беспилотников нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Бойцы ВС России нарушают логистику ВСУ в Днепропетровской области
11 июня, 06:33
Она уточнила, что от таких действий ВСУ страдают мирные жители, в том числе и дети.
"К сожалению, до сих пор у нас есть погибшие, раненые, дети, которые страдают от последствий боевых действий, находят взрывоопасные предметы на земле. Всё это у нас продолжает быть очень актуальным, к сожалению", - подчеркнула Сорока.
Ранее беженцы рассказали РИА Новости, что ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске ДНР, пока город не был освобожден российскими войсками.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Оператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
ВСУ подорвались на минах, установленных российскими дронами
13 июня, 05:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДзержинск (Донецкая область)Анна СорокаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала