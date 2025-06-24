https://ria.ru/20250624/vsu-2024982421.html
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 24.06.2025
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:35:00+03:00
2025-06-24T01:35:00+03:00
2025-06-24T01:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
дзержинск (донецкая область)
анна сорока
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "Мы получали известия о нахождении устройств со взрывчаткой в детских игрушках мягких. Дом культуры был заминирован, в библиотеках оставляют, в книгах, например (при отступлении - ред.), вот сейчас мы опубликовали статью буквально в Telegram-канале про то, что под грибы камуфлируют (мины - ред.). И вот продолжаются нарушения конвенции о применении противопехотных мин", - прокомментировала Сорока. Она уточнила, что от таких действий ВСУ страдают мирные жители, в том числе и дети. "К сожалению, до сих пор у нас есть погибшие, раненые, дети, которые страдают от последствий боевых действий, находят взрывоопасные предметы на земле. Всё это у нас продолжает быть очень актуальным, к сожалению", - подчеркнула Сорока. Ранее беженцы рассказали РИА Новости, что ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске ДНР, пока город не был освобожден российскими войсками. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022156993.html
https://ria.ru/20250613/vsu-2022579134.html
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россия, луганская народная республика, дзержинск (донецкая область), анна сорока, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Анна Сорока, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен
Омбудсмен ЛНР Сорока: ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории