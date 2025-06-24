https://ria.ru/20250624/vsu-2024982421.html

ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен

ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 24.06.2025

ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории в ЛНР, заявила омбудсмен

ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T01:35:00+03:00

2025-06-24T01:35:00+03:00

2025-06-24T01:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

дзержинск (донецкая область)

анна сорока

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "Мы получали известия о нахождении устройств со взрывчаткой в детских игрушках мягких. Дом культуры был заминирован, в библиотеках оставляют, в книгах, например (при отступлении - ред.), вот сейчас мы опубликовали статью буквально в Telegram-канале про то, что под грибы камуфлируют (мины - ред.). И вот продолжаются нарушения конвенции о применении противопехотных мин", - прокомментировала Сорока. Она уточнила, что от таких действий ВСУ страдают мирные жители, в том числе и дети. "К сожалению, до сих пор у нас есть погибшие, раненые, дети, которые страдают от последствий боевых действий, находят взрывоопасные предметы на земле. Всё это у нас продолжает быть очень актуальным, к сожалению", - подчеркнула Сорока. Ранее беженцы рассказали РИА Новости, что ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске ДНР, пока город не был освобожден российскими войсками. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250611/spetsoperatsiya-2022156993.html

https://ria.ru/20250613/vsu-2022579134.html

россия

луганская народная республика

дзержинск (донецкая область)

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россия, луганская народная республика, дзержинск (донецкая область), анна сорока, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)