https://ria.ru/20250624/volkov-2025005175.html

Дело отца иноагента Волкова* поступило в суд

Дело отца иноагента Волкова* поступило в суд - РИА Новости, 24.06.2025

Дело отца иноагента Волкова* поступило в суд

Дело в отношении отца иноагента Леонида Волкова* – Михаила Волкова**, обвиняемого в финансировании экстремистской организации, поступило в Кировский районный... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:24:00+03:00

2025-06-24T08:24:00+03:00

2025-06-24T08:42:00+03:00

происшествия

леонид волков

россия

екатеринбург

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

фонд борьбы с коррупцией

уральский федеральный университет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Дело в отношении отца иноагента Леонида Волкова* – Михаила Волкова**, обвиняемого в финансировании экстремистской организации, поступило в Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Да, дело в отношении Михаила Волкова** поступило 18 июня, по статье 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, организации – ред.). Пока дело у судьи на рассмотрении, решается вопрос о принятии, то есть подсудно ли оно, есть ли препятствие для его рассмотрения, назначается дата заседания", – сказал собеседник агентства.Волков-старший** был задержан утром 3 апреля в Екатеринбурге по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"***. Против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской организации, рассказывали РИА Новости в силовых структурах, позднее в отношении него была избрана подписка о невыезде.Ранее в пресс-службе Уральского федерального университета уточняли РИА Новости, что Михаил Волков** был их профессором, но с 19 февраля "перестал быть сотрудником" вуза.* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована

https://ria.ru/20250611/volkov-2022223047.html

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происшествия, леонид волков, россия, екатеринбург, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией, уральский федеральный университет