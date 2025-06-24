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Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу
Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу - РИА Новости, 24.06.2025
Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу
США полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:33:00+03:00
2025-06-24T01:33:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 24 июн - РИА Новости. США полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Потому что, хотя мы уничтожили иранскую ядерную программу, мы надеемся и ожидаем, что они не будут пытаться восстановить эту программу", - сказал он в интервью Fox News.
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в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу
Вэнс: США надеются, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу