https://ria.ru/20250624/vens-2024982242.html

Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу

Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу - РИА Новости, 24.06.2025

Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу

США полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T01:33:00+03:00

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2025-06-24T01:33:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 24 июн - РИА Новости. США полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Потому что, хотя мы уничтожили иранскую ядерную программу, мы надеемся и ожидаем, что они не будут пытаться восстановить эту программу", - сказал он в интервью Fox News.

https://ria.ru/20250624/vens-2024981717.html

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