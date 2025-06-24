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Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу - РИА Новости, 24.06.2025
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01:33 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/vens-2024982242.html
Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу
Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу - РИА Новости, 24.06.2025
Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу
США полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:33:00+03:00
2025-06-24T01:33:00+03:00
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 24 июн - РИА Новости. США полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. "Потому что, хотя мы уничтожили иранскую ядерную программу, мы надеемся и ожидаем, что они не будут пытаться восстановить эту программу", - сказал он в интервью Fox News.
https://ria.ru/20250624/vens-2024981717.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
Вэнс выразил надежду, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу

Вэнс: США надеются, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу

© AP Photo / Manish SwarupДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 июн - РИА Новости. США полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Потому что, хотя мы уничтожили иранскую ядерную программу, мы надеемся и ожидаем, что они не будут пытаться восстановить эту программу", - сказал он в интервью Fox News.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран после ударов США не способен создать ядерное оружие, утверждает Вэнс
01:16
 
В миреИранСШАТегеран (город)
 
 
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