https://ria.ru/20250624/ukraina-2025173641.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2025

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:38:00+03:00

2025-06-24T18:38:00+03:00

2025-06-24T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 18.19 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Следом ее объявили в Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях. С 14.51 тревога звучит в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250624/ataka-2025165348.html

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в мире, кировоградская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины