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Болгарская оружейная компания заявила, что не получает боеприпасы для Киева

Болгарская оружейная компания заявила, что не получает боеприпасы для Киева - РИА Новости, 24.06.2025

Болгарская оружейная компания заявила, что не получает боеприпасы для Киева

Болгарская оружейная компания EMKO заявила, что не получает боеприпасы и комплектующие от подрядчиков в Сербии с целью реэкспорта на Украину. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:30:00+03:00

2025-06-24T18:30:00+03:00

2025-06-24T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Болгарская оружейная компания EMKO заявила, что не получает боеприпасы и комплектующие от подрядчиков в Сербии с целью реэкспорта на Украину. Компания EMKO принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву. В 2021 году в материале газеты New York Times сообщалось, что, по признанию Гебрева, он поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году. "Компания годами поддерживала плодотворные отношения с партнерами в Сербии, однако EMKO около десяти лет не экспортировала продукцию министерству обороны Украины", - говорится в заявлении EMKO, которое приводит Болгарское национальное радио (БНР). Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250623/serbiya-2024930762.html

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в мире, россия, сербия, украина, александр вучич, владимир путин, министерство обороны украины