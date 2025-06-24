Рейтинг@Mail.ru
Болгарская оружейная компания заявила, что не получает боеприпасы для Киева - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025172344.html
Болгарская оружейная компания заявила, что не получает боеприпасы для Киева
Болгарская оружейная компания заявила, что не получает боеприпасы для Киева - РИА Новости, 24.06.2025
Болгарская оружейная компания заявила, что не получает боеприпасы для Киева
Болгарская оружейная компания EMKO заявила, что не получает боеприпасы и комплектующие от подрядчиков в Сербии с целью реэкспорта на Украину. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:30:00+03:00
2025-06-24T18:30:00+03:00
в мире
россия
сербия
украина
александр вучич
владимир путин
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Болгарская оружейная компания EMKO заявила, что не получает боеприпасы и комплектующие от подрядчиков в Сербии с целью реэкспорта на Украину. Компания EMKO принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву. В 2021 году в материале газеты New York Times сообщалось, что, по признанию Гебрева, он поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году. "Компания годами поддерживала плодотворные отношения с партнерами в Сербии, однако EMKO около десяти лет не экспортировала продукцию министерству обороны Украины", - говорится в заявлении EMKO, которое приводит Болгарское национальное радио (БНР). Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024930762.html
россия
сербия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, украина, александр вучич, владимир путин, министерство обороны украины
В мире, Россия, Сербия, Украина, Александр Вучич, Владимир Путин, Министерство обороны Украины
Болгарская оружейная компания заявила, что не получает боеприпасы для Киева

Болгарская оружейная компания EMKO заявила, что не получает боеприпасы для Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Болгарская оружейная компания EMKO заявила, что не получает боеприпасы и комплектующие от подрядчиков в Сербии с целью реэкспорта на Украину.
Компания EMKO принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву. В 2021 году в материале газеты New York Times сообщалось, что, по признанию Гебрева, он поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году.
"Компания годами поддерживала плодотворные отношения с партнерами в Сербии, однако EMKO около десяти лет не экспортировала продукцию министерству обороны Украины", - говорится в заявлении EMKO, которое приводит Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Песков прокомментировал ситуацию с поставками оружия из Сербии на Украину
23 июня, 18:39
 
В миреРоссияСербияУкраинаАлександр ВучичВладимир ПутинМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала