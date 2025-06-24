https://ria.ru/20250624/ukraina-2025025989.html

Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Киевской области

Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 24.06.2025

Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Киевской области

Удары по тренировочным базам ВСУ нанесены в Киевской и Черниговской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:36:00+03:00

2025-06-24T10:36:00+03:00

2025-06-24T10:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

черниговская область

киев

сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Удары по тренировочным базам ВСУ нанесены в Киевской и Черниговской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Киевская область и Киев. Общее количество ударов: пять. Киев, Макаров, (удар по тренировочной базе в лесу, возле Гавронщины). Переяслав, (удар по складам с БК и амуницией, удар по тренировочному лагерю теробороны)", - сообщил Лебедев. По его словам, в районе поселка Десна Черниговской области, знаменитом "шикарным полигоном и тренировочной базой… зафиксирован прилет в направлении базы". Он также заявил, что в Сумской области был нанесен удар, призванный помешать переброске к линии боевого соприкосновения украинских резервов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

киев

сумская область

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черниговская область, киев, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины