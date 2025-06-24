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Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Киевской области
Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 24.06.2025
Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Киевской области
Удары по тренировочным базам ВСУ нанесены в Киевской и Черниговской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:36:00+03:00
2025-06-24T10:36:00+03:00
2025-06-24T10:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
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сергей лебедев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Удары по тренировочным базам ВСУ нанесены в Киевской и Черниговской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Киевская область и Киев. Общее количество ударов: пять. Киев, Макаров, (удар по тренировочной базе в лесу, возле Гавронщины). Переяслав, (удар по складам с БК и амуницией, удар по тренировочному лагерю теробороны)", - сообщил Лебедев. По его словам, в районе поселка Десна Черниговской области, знаменитом "шикарным полигоном и тренировочной базой… зафиксирован прилет в направлении базы". Он также заявил, что в Сумской области был нанесен удар, призванный помешать переброске к линии боевого соприкосновения украинских резервов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черниговская область, киев, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Киев, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Киевской области
ВС РФ ударили по тренировочным базам ВСУ в Киевской и Черниговской областях