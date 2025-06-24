https://ria.ru/20250624/ukraina-2025012495.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.06.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:32:00+03:00
2025-06-24T09:32:00+03:00
2025-06-24T09:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанном регионе была объявлена в 9.08. Воздушная тревога также звучит в Сумской и Черниговской областях в северной части Украины, там она продолжается порядка двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250609/trevoga-2021692967.html
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в мире, россия, киевская область, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киевская область, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской области объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в указанном регионе была объявлена в 9.08.
Воздушная тревога также звучит в Сумской и Черниговской областях в северной части Украины, там она продолжается порядка двух часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.