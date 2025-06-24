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Принцу Уильяму предложили отказаться от британской короны - РИА Новости, 24.06.2025
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02:30 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/uilyam-2024985723.html
Принцу Уильяму предложили отказаться от британской короны
Принцу Уильяму предложили отказаться от британской короны - РИА Новости, 24.06.2025
Принцу Уильяму предложили отказаться от британской короны
Наследный принц Великобритании Уильям может отказаться от короны в целях экономии средств и проведения более скромной церемонии коронации в духе "средневековых... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:30:00+03:00
2025-06-24T02:30:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Наследный принц Великобритании Уильям может отказаться от короны в целях экономии средств и проведения более скромной церемонии коронации в духе "средневековых королей", пишет британская газета The Daily Mirror со ссылкой на источники."Одно из предложений состоит в том, чтобы отказаться от императорской короны, шедевра, изготовленного в 1937 году за 5 миллиардов фунтов стерлингов и украшенного 3170 драгоценными камнями", — говорится в материале.Источник издания предполагает, что церемония должна сосредоточиться на элементах, которые актуальны для современного общества и способны отражать разнообразие, убрав ненужную помпезность.Ранее британское издание Daily Express сообщало, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III.Как указали журналисты, операция "Менайский мост" — не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция "Лондонский мост".Последняя коронация британского монарха состоялась 6 мая 2023 года, когда были коронованы король Карл III и королева Камилла.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987954927.html
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в мире, великобритания, карл iii, елизавета ii
В мире, Великобритания, Карл III, Елизавета II
Принцу Уильяму предложили отказаться от британской короны

Mirror: принц Уильям может отказаться от британской короны ради экономии средств

© CHRIS JACKSONПринц Уильям
Принц Уильям - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© CHRIS JACKSON
Принц Уильям. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Наследный принц Великобритании Уильям может отказаться от короны в целях экономии средств и проведения более скромной церемонии коронации в духе "средневековых королей", пишет британская газета The Daily Mirror со ссылкой на источники.
"Одно из предложений состоит в том, чтобы отказаться от императорской короны, шедевра, изготовленного в 1937 году за 5 миллиардов фунтов стерлингов и украшенного 3170 драгоценными камнями", — говорится в материале.
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Источник издания предполагает, что церемония должна сосредоточиться на элементах, которые актуальны для современного общества и способны отражать разнообразие, убрав ненужную помпезность.
Ранее британское издание Daily Express сообщало, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III.
Как указали журналисты, операция "Менайский мост" — не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция "Лондонский мост".
Последняя коронация британского монарха состоялась 6 мая 2023 года, когда были коронованы король Карл III и королева Камилла.
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