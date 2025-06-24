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США не уничтожили ядерную программу Ирана, считает сенатор Коннектикута - РИА Новости, 24.06.2025
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17:32 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/udar-2025149854.html
США не уничтожили ядерную программу Ирана, считает сенатор Коннектикута
США не уничтожили ядерную программу Ирана, считает сенатор Коннектикута - РИА Новости, 24.06.2025
США не уничтожили ядерную программу Ирана, считает сенатор Коннектикута
США, вероятно, не нанесли "смертельный удар" по ядерной программе Ирана, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа, считает сенатор от... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:32:00+03:00
2025-06-24T17:32:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
крис мерфи (сенатор сша)
пит хегсет
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США, вероятно, не нанесли "смертельный удар" по ядерной программе Ирана, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа, считает сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что по итогам удара "ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены". "Мы еще не получили никаких оценок ущерба (от ударов - ред.)... Но уже можно увидеть информацию, наводящую на мысли о том, что мы не нанесли смертельного удара их ядерной программе - у них все еще может быть целых полтонны обогащенного до 60% урана, чего почти достаточно для ядерного оружия. Мы могли лишь повредить Фордо, но не уничтожить", - заявил Мерфи в комментарии телеканалу CNN. Сенатор также выразил опасение, что власти Ирана в ответ на удары США могут "ускорить" разработку ядерного оружия для самозащиты, если ядерным объектам страны не был нанесен критический урон. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, крис мерфи (сенатор сша), пит хегсет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Крис Мерфи (сенатор США), Пит Хегсет, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США не уничтожили ядерную программу Ирана, считает сенатор Коннектикута

Мерфи предположил, что США не нанесли смертельный удар по Ирану

© AP Photo / Susan WalshАмериканский сенатор Крис Мерфи
Американский сенатор Крис Мерфи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Американский сенатор Крис Мерфи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США, вероятно, не нанесли "смертельный удар" по ядерной программе Ирана, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа, считает сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что по итогам удара "ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле уничтожил Трамп ударом по Ирану
22 июня, 08:48
"Мы еще не получили никаких оценок ущерба (от ударов - ред.)... Но уже можно увидеть информацию, наводящую на мысли о том, что мы не нанесли смертельного удара их ядерной программе - у них все еще может быть целых полтонны обогащенного до 60% урана, чего почти достаточно для ядерного оружия. Мы могли лишь повредить Фордо, но не уничтожить", - заявил Мерфи в комментарии телеканалу CNN.
Сенатор также выразил опасение, что власти Ирана в ответ на удары США могут "ускорить" разработку ядерного оружия для самозащиты, если ядерным объектам страны не был нанесен критический урон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Кремль ответил на вопрос об ударе США по ядерным объектам Ирана
Вчера, 12:09
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампКрис Мерфи (сенатор США)Пит ХегсетВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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