https://ria.ru/20250624/udar-2025149854.html

США не уничтожили ядерную программу Ирана, считает сенатор Коннектикута

США не уничтожили ядерную программу Ирана, считает сенатор Коннектикута - РИА Новости, 24.06.2025

США не уничтожили ядерную программу Ирана, считает сенатор Коннектикута

США, вероятно, не нанесли "смертельный удар" по ядерной программе Ирана, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа, считает сенатор от... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:32:00+03:00

2025-06-24T17:32:00+03:00

2025-06-24T17:32:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

крис мерфи (сенатор сша)

пит хегсет

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США, вероятно, не нанесли "смертельный удар" по ядерной программе Ирана, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа, считает сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что по итогам удара "ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены". "Мы еще не получили никаких оценок ущерба (от ударов - ред.)... Но уже можно увидеть информацию, наводящую на мысли о том, что мы не нанесли смертельного удара их ядерной программе - у них все еще может быть целых полтонны обогащенного до 60% урана, чего почти достаточно для ядерного оружия. Мы могли лишь повредить Фордо, но не уничтожить", - заявил Мерфи в комментарии телеканалу CNN. Сенатор также выразил опасение, что власти Ирана в ответ на удары США могут "ускорить" разработку ядерного оружия для самозащиты, если ядерным объектам страны не был нанесен критический урон. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html

https://ria.ru/20250624/peskov-2025058433.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, крис мерфи (сенатор сша), пит хегсет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте