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ВС России ударили по местам производства дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/udar-2025022325.html
ВС России ударили по местам производства дронов ВСУ в Харьковской области
ВС России ударили по местам производства дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2025
ВС России ударили по местам производства дронов ВСУ в Харьковской области
Удары нанесены по производствам ракет для РСЗО и беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:28:00+03:00
2025-06-24T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Удары нанесены по производствам ракет для РСЗО и беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удары по производствам, связанным с ракетами для РСЗО и БПЛА", - сообщил Лебедев. По его данным, также в Харьковской области был нанесен удар по пункту временной дислокации украинских войск. Лебедев пояснил, что в период с 2.00 по 3.30 было нанесено пять ударов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ударили по местам производства дронов ВСУ в Харьковской области

ВС РФ нанесли удар по заводам ракет для РСЗО и БПЛА ВСУ в Харьковской области

© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Удары нанесены по производствам ракет для РСЗО и беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Удары по производствам, связанным с ракетами для РСЗО и БПЛА", - сообщил Лебедев.
По его данным, также в Харьковской области был нанесен удар по пункту временной дислокации украинских войск.
Лебедев пояснил, что в период с 2.00 по 3.30 было нанесено пять ударов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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