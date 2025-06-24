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ВС России ударили по местам производства дронов ВСУ в Харьковской области

ВС России ударили по местам производства дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2025

ВС России ударили по местам производства дронов ВСУ в Харьковской области

Удары нанесены по производствам ракет для РСЗО и беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:28:00+03:00

2025-06-24T10:28:00+03:00

2025-06-24T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Удары нанесены по производствам ракет для РСЗО и беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удары по производствам, связанным с ракетами для РСЗО и БПЛА", - сообщил Лебедев. По его данным, также в Харьковской области был нанесен удар по пункту временной дислокации украинских войск. Лебедев пояснил, что в период с 2.00 по 3.30 было нанесено пять ударов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф