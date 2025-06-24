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СМИ: число жертв после удара по Беэр-Шиве выросло до четырех - РИА Новости, 24.06.2025
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07:53 24.06.2025 (обновлено: 08:52 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/udar-2025003309.html
СМИ: число жертв после удара по Беэр-Шиве выросло до четырех
СМИ: число жертв после удара по Беэр-Шиве выросло до четырех - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ: число жертв после удара по Беэр-Шиве выросло до четырех
Число жертв в ходе иранского ракетного удара по жилому дому по израильском городе Беэр-Шеве возросло до четырех, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:53:00+03:00
2025-06-24T08:52:00+03:00
в мире
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Число жертв в ходе иранского ракетного удара по жилому дому по израильском городе Беэр-Шеве возросло до четырех, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на медицинские службы.Ранее гостелерадиокомпания сообщала о трех погибших в этой атаке."Двое мужчин и две женщины погибли в результате обстрела со стороны Ирана сегодня утром... Еще двое получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении на сайте Kan.Гостелерадиокомпания отметила, что ракетный удар произошел за несколько часов до официального объявления о прекращении огня с Ираном.
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иран
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Новости
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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Момент падения иранской ракеты в Беэр-Шеве
Израильский 12-й канал публикует кадры, как утверждается, момента падения иранской ракеты в Беэр-Шеве.
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60
353
60
в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: число жертв после удара по Беэр-Шиве выросло до четырех

Kan: число жертв после удара по Беэр-Шиве выросло до четырех

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Число жертв в ходе иранского ракетного удара по жилому дому по израильском городе Беэр-Шеве возросло до четырех, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на медицинские службы.
Ранее гостелерадиокомпания сообщала о трех погибших в этой атаке.
"Двое мужчин и две женщины погибли в результате обстрела со стороны Ирана сегодня утром... Еще двое получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении на сайте Kan.
Гостелерадиокомпания отметила, что ракетный удар произошел за несколько часов до официального объявления о прекращении огня с Ираном.
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Иран сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
Вчера, 07:54
 
В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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