https://ria.ru/20250624/udar-2025003309.html

СМИ: число жертв после удара по Беэр-Шиве выросло до четырех

СМИ: число жертв после удара по Беэр-Шиве выросло до четырех - РИА Новости, 24.06.2025

СМИ: число жертв после удара по Беэр-Шиве выросло до четырех

Число жертв в ходе иранского ракетного удара по жилому дому по израильском городе Беэр-Шеве возросло до четырех, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:53:00+03:00

2025-06-24T07:53:00+03:00

2025-06-24T08:52:00+03:00

в мире

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Число жертв в ходе иранского ракетного удара по жилому дому по израильском городе Беэр-Шеве возросло до четырех, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на медицинские службы.Ранее гостелерадиокомпания сообщала о трех погибших в этой атаке."Двое мужчин и две женщины погибли в результате обстрела со стороны Ирана сегодня утром... Еще двое получили ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении на сайте Kan.Гостелерадиокомпания отметила, что ракетный удар произошел за несколько часов до официального объявления о прекращении огня с Ираном.

https://ria.ru/20250624/iran-2025003398.html

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Момент падения иранской ракеты в Беэр-Шеве Израильский 12-й канал публикует кадры, как утверждается, момента падения иранской ракеты в Беэр-Шеве. 2025-06-24T07:53 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте