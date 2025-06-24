https://ria.ru/20250624/tver-2025125068.html

Руденя: инфраструктура для самореализации молодежи создается в Верхневолжье

Руденя: инфраструктура для самореализации молодежи создается в Верхневолжье - РИА Новости, 24.06.2025

Руденя: инфраструктура для самореализации молодежи создается в Верхневолжье

В настоящее время создается инфраструктура для реализации школьниками Тверской области своих талантов и способностей, вопросы молодежной политики стоят на... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:08:00+03:00

2025-06-24T16:08:00+03:00

2025-06-24T16:08:00+03:00

тверская область

общество

тверь

торжок

вышний волочек

игорь руденя

юнармия

кванториум

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В настоящее время создается инфраструктура для реализации школьниками Тверской области своих талантов и способностей, вопросы молодежной политики стоят на первом плане, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством Рудени первым вопросом были рассмотрены итоги национального проекта "Образование" и ход реализации на территории Верхневолжья нового президентского нацпроекта "Молодежь и дети". "Важно отметить, что сегодня создается современная инфраструктура для реализации нашими школьниками своих талантов и способностей. По поручению президента мы строим школы, детские сады. Вопросы молодежной политики сегодня стоят на первом плане", — приводит пресс-служба правительства области слова Рудени. С начала года, когда начал действовать нацпроект, 435 школ региона были оснащены средствами обучения и воспитания. Закуплено необходимое оборудование и материалы для кабинетов "Основы безопасности защиты Родины" и "Труд" – в частности, для мальчиков приобретены инструменты для работы по дереву и металлу, для девочек – наборы для шитья. При поддержке из федерального бюджета ведется модернизация восьми школ – Центра образования № 49 в Твери, Сандовской и Пеновской средних школ, Западнодвинской средней школы №1, Максатихинской средней школы №1, гимназии №2 города Торжка, нелидовской средней школы №3, средней школы №7 города Вышний Волочек. Благодаря проведенной работе и оснащению учреждений новым оборудованием условия обучения улучшатся для более 4 тысяч школьников. В сфере молодежной политики по нацпроекту в регионе реализуются проекты "Мы вместе" и "Россия – страна возможностей". Они направлены на вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность, их участие в военно-патриотических мероприятиях, развитие молодежной инфраструктуры. Так, к 2030 году в каждом муниципалитете планируется создать "Добро.Центры". Также предусмотрено дальнейшее развитие в регионе системы молодежных центров и домов "Юнармии". В 2019-2024 годах по нацпроекту "Образование" обеспечено развитие образовательной инфраструктуры для более 141 тысячи детей во всех муниципальных образованиях. Введены три школы в Твери, в новом учебном году распахнут свои двери еще две — в деревне Вахонино Конаковского округа и поселке Максатиха. Кроме того, в учреждениях образования всех муниципальных образований создано 332 центра "Точка роста". Реализация программы будет продолжена, в этом году планируется открыть еще восемь "Точек роста" в Твери и Ржеве. Также в предыдущие годы в 369 школах была внедрена цифровая образовательная среда, появилось свыше 21,7 тысячи мест для дополнительного образования детей, в частности туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и других направленностей. Для развития детей и молодежи в научно-технической и инновационной сферах открыто шесть детских технопарков "Кванториум" и шесть центров "ИТ-куб" — по этому показателю регион занял второе место среди субъектов Центрального федерального округа. Благодаря такому развитию инфраструктуры образовательных учреждений в Верхневолжье растет количество выпускников школ, выбирающих для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научной направленности: физику, химию, биологию. Увеличивается и число заявок на поступление в вузы региона по техническим направлениям. Также по нацпроекту "Образование" в 35 школах улучшены условия для занятий спортом – отремонтировано 19 спортивных залов, создано три школьных спортивных клуба, необходимым оборудованием оснащено 13 спортплощадок. Кроме создания современной образовательной среды в школах важным остается вопрос привлечения на работу квалифицированных педагогов. Решению данной задачи способствует федеральная программа "Земский учитель". Всего за время реализации программы из других регионов в школы Тверской области приехали работать 56 учителей.

https://ria.ru/20250620/tver-2024163422.html

https://ria.ru/20250619/memorandum-2024042896.html

https://ria.ru/20250619/tver-2023841062.html

https://ria.ru/20250620/rudenya-2024379791.html

тверь

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общество, тверь, торжок, вышний волочек, игорь руденя, юнармия, кванториум