Патрушев рассказал о прекращении роста цен на картофель
Патрушев: рост цен на картофель остановился за счет увеличения посевных площадей
Картофель. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Рост цен на картофель в России остановился, в том числе за счет увеличения посевных площадей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"В течение определенного времени у нас дорожал картофель. Однако если посмотреть статистические данные, вы увидите, что цены не особенно отличались от стоимости, которая была пару лет назад. Рост связан с тем, что в 2023 году мы получили рекордный урожай картофеля - 8,6 миллиона тонн. Неминуемо цены на него упали. А урожай 2024 года сравним с тем, что был за два года до этого", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
"Стоимость "отыгрывает" свое падение, ведь аграрии не могут работать себе в убыток. Сейчас уже начинается новый урожай. При этом посевные площади под картофелем в этом году увеличены. И на данный момент мы видим, что рост цен на него остановился", - добавил он.
В начале апреля газета "Известия" писала, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой ввести временное ограничение цен на картофель. Как пишет газета, депутат сослался на данные Росстата и Центробанка, согласно котором розничные цены на картофель выросли с 28 рублей в декабре 2023 года до почти 57 рублей в декабре 2024 года, и рост продолжается.
По данным Росстата, за период с 10 по 16 июня цены на картофель снизились на 0,7%. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба России в летнем сезоне ожидает снижения цен на картофель, ситуация будет стабилизироваться, в начале июня заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.