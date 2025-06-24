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Трамп заявил Нетаньяху, что США больше не будут помогать Израилю, пишет WP - РИА Новости, 24.06.2025
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23:28 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tramp-2025222426.html
Трамп заявил Нетаньяху, что США больше не будут помогать Израилю, пишет WP
Трамп заявил Нетаньяху, что США больше не будут помогать Израилю, пишет WP - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп заявил Нетаньяху, что США больше не будут помогать Израилю, пишет WP
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре сообщил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон больше не будет задействовать своих... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:28:00+03:00
2025-06-24T23:28:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре сообщил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон больше не будет задействовать своих военных для помощи Израилю в конфликте с Ираном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме. "Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и сказал ему, что США больше не будут использовать свои военные силы для помощи Израилю в его войне с Ираном", - пишет издание. По данным источника, американский лидер заявил израильскому премьеру, что военные США "сделали то, что было необходимо". Источник утверждает, что Нетаньяху был недоволен этим заявлением, однако, понимая, что Трамп "хотел увидеть разворот в сторону дипломатии", он согласился на прекращение огня. Кроме того, по данным источника, после ударов США по иранским ядерным объектам и информации об их успешности Трамп отдал распоряжение своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу возобновить контакты с иранской стороной. Отмечается, что вскоре после этого Уиткофф провел разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в котором призвал Тегеран вернуться за стол переговоров. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250624/tramp-2025222270.html
https://ria.ru/20250616/tramp-2023143542.html
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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил Нетаньяху, что США больше не будут помогать Израилю, пишет WP

WP: США больше не будут помогать Израилю и задействовать своих военных

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре сообщил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон больше не будет задействовать своих военных для помощи Израилю в конфликте с Ираном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.
"Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и сказал ему, что США больше не будут использовать свои военные силы для помощи Израилю в его войне с Ираном", - пишет издание.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ узнали о реакции израильского руководства на резкую критику Трампа
Вчера, 23:25
По данным источника, американский лидер заявил израильскому премьеру, что военные США "сделали то, что было необходимо". Источник утверждает, что Нетаньяху был недоволен этим заявлением, однако, понимая, что Трамп "хотел увидеть разворот в сторону дипломатии", он согласился на прекращение огня.
Кроме того, по данным источника, после ударов США по иранским ядерным объектам и информации об их успешности Трамп отдал распоряжение своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу возобновить контакты с иранской стороной. Отмечается, что вскоре после этого Уиткофф провел разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в котором призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране
16 июня, 15:12
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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