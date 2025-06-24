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СМИ узнали о реакции израильского руководства на резкую критику Трампа - РИА Новости, 24.06.2025
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23:25 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tramp-2025222270.html
СМИ узнали о реакции израильского руководства на резкую критику Трампа
СМИ узнали о реакции израильского руководства на резкую критику Трампа - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ узнали о реакции израильского руководства на резкую критику Трампа
Резкие высказывания президента США Дональда Трампа застали израильское руководство врасплох, пишет издание NBC News со ссылкой на неназванный источник. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:25:00+03:00
2025-06-24T23:25:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа застали израильское руководство врасплох, пишет издание NBC News со ссылкой на неназванный источник."Руководство Израиля было "ошеломлено" и "смущенно" резкими упреками американского президента в адрес Ирана и Израиля сегодня утром, сообщил источник, знакомый с ходом дискуссий, после того как Израиль продолжал атаковать Иран за несколько часов до вступления в силу соглашения Трампа о прекращении огня", — отмечается в материале.В статье также указывается, что поражала публичность критики, а также скорость, с которой они последовали.Ранее Трамп признался, что ему не нравится поведение Ирана, но особенно он недоволен Израилем, поэтому ему придется "заняться тем, чтобы тот успокоился".Израиль отказался от дальнейших ударов после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с главой Белого дома, сообщил офис главы израильского кабмина.Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что телефонный разговор двух лидеров был "исключительно жестким и прямым".
https://ria.ru/20250624/iran-2025213404.html
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РИА Новости
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96
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ узнали о реакции израильского руководства на резкую критику Трампа

NBC News: власти Израиля поразились резким упрекам от Трампа

© Benjamin Netanyahu/TelegramПремьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа застали израильское руководство врасплох, пишет издание NBC News со ссылкой на неназванный источник.
"Руководство Израиля было "ошеломлено" и "смущенно" резкими упреками американского президента в адрес Ирана и Израиля сегодня утром, сообщил источник, знакомый с ходом дискуссий, после того как Израиль продолжал атаковать Иран за несколько часов до вступления в силу соглашения Трампа о прекращении огня", — отмечается в материале.
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В статье также указывается, что поражала публичность критики, а также скорость, с которой они последовали.
Ранее Трамп признался, что ему не нравится поведение Ирана, но особенно он недоволен Израилем, поэтому ему придется "заняться тем, чтобы тот успокоился".
Израиль отказался от дальнейших ударов после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с главой Белого дома, сообщил офис главы израильского кабмина.
Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что телефонный разговор двух лидеров был "исключительно жестким и прямым".
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В миреИзраильИранСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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