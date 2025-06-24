https://ria.ru/20250624/tramp-2025221758.html

Ле Пен отвергла предложение Трампа о поддержке, пишет Reuters

Ле Пен отвергла предложение Трампа о поддержке, пишет Reuters - РИА Новости, 24.06.2025

Ле Пен отвергла предложение Трампа о поддержке, пишет Reuters

Марин Ле Пен, которая вновь намерена быть кандидатом в гонке за президентское кресло в 2027 году, отвергла предложение о публичной поддержке ее кандидатуры... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:24:00+03:00

2025-06-24T23:24:00+03:00

2025-06-24T23:24:00+03:00

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ПАРИЖ, 24 июн – РИА Новости. Марин Ле Пен, которая вновь намерена быть кандидатом в гонке за президентское кресло в 2027 году, отвергла предложение о публичной поддержке ее кандидатуры президентом США Дональдом Трампом, боясь, что она ей навредит, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Как указывает агентство, делегация Госдепа США в конце мая встретилась с представителями правой партии "Национальное объединение", парламентскую фракцию которой возглавляет Ле Пен. По словам одного из источников, "целью было обсудить, каким образом администрация Трампа могла бы оказать публичную поддержку Ле Пен, которая хочет добиться отмены своего обвинительного приговора". Он отметил, что Трамп был готов "встать на ее сторону, заявив о политической цензуре". Но ни Ле Пен, ни лидер партии Жордан Барделла не присутствовали на встрече. "Предложение публично поддержать Марин Ле Пен после того, как суд запретил ей занимать избранные должности, было отвергнуто", - сообщили два источника. Отказ же в партии объяснили тем, что "поддержка администрации Трампа может навредить надеждам партии на победу на выборах 2027 года", и тем, что "нет необходимости поддерживать Ле Пен, поскольку у Барделла есть хорошие шансы на победу, если она не сможет баллотироваться". Позже высокопоставленный чиновник Госдепа подтвердил факт данной встречи. Согласно опросам, глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и лидер ее парламентской фракции Марин Ле Пен уверенно лидируют среди потенциальных кандидатов на выборы президента Франции в 2027 году. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен подала апелляцию, решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора, она будет участвовать в выборах, в противном случае партию будет представлять Барделла.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009252385.html

https://ria.ru/20250609/es-2021849537.html

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в мире, сша, франция, париж, марин ле пен, дональд трамп, государственный департамент сша, европарламент