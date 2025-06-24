https://ria.ru/20250624/tramp-2025210251.html

Трамп прибыл в Гаагу с развязанными шнурками и в кепке USA

Трамп прибыл в Гаагу с развязанными шнурками и в кепке USA - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп прибыл в Гаагу с развязанными шнурками и в кепке USA

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Схипхол в Нидерландах, американский лидер вышел из самолета в белой кепке с надписью USA и в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:48:00+03:00

2025-06-24T21:48:00+03:00

2025-06-24T21:48:00+03:00

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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в аэропорту Схипхол в Нидерландах, американский лидер вышел из самолета в белой кепке с надписью USA и в обуви с развязанными шнурками, трансляцию прилета вела телерадиокомпания NOS. Самолет Трампа приземлился в аэропорту после 19.30 часов по местному времени (20.30 мск). У трапа американского президента ожидал его черный бронированный лимузин по прозвищу The Beast ("Зверь"). Из аэропорта Трамп направляется на ужин с мировыми лидерами в резиденцию королевской семьи Нидерландов Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги. Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Это уже не первый случай, когда с Трампом происходит конфуз на трапе самолета. Так, в 2018 году, во время своего первого президентского срока, Трамп преодолел ступени трапа самолета с туалетной бумагой на подошве ботинка, соответствующие кадры попали на трансляцию его отбытия.

https://ria.ru/20250401/nato-2008547471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, гаага, сша, дональд трамп, нато