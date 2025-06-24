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Лидер американских демократов раскритиковал администрацию Трампа - РИА Новости, 24.06.2025
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20:48 24.06.2025 (обновлено: 21:07 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025204975.html
Лидер американских демократов раскритиковал администрацию Трампа
Лидер американских демократов раскритиковал администрацию Трампа - РИА Новости, 24.06.2025
Лидер американских демократов раскритиковал администрацию Трампа
Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер подверг критике администрацию Дональда Трампа за отмену назначенного на вторник закрытого брифинга для РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер подверг критике администрацию Дональда Трампа за отмену назначенного на вторник закрытого брифинга для членов Конгресса по ситуации вокруг Ирана.Встреча с ведущими должностными лицами по вопросам нацбезопасности, включая директора национальной разведки Тулси Габбард и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, должна была пройти для обеих палат, однако сенатский брифинг перенесли на четверг, а дата для Палаты представителей по-прежнему не назначена."Чего они боятся? Это возмутительно, это уклонение от ответственности, это халатность. Они увиливают, прячутся… У них есть юридическое обязательство касательно проведения брифингов", — заявил журналистам Шумер, которого цитирует издание Newsweek.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"
https://ria.ru/20250624/iran-2025200184.html
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в мире, сша, иран, гаага, дональд трамп, марк рютте, майк уолтц, нато, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Гаага, Дональд Трамп, Марк Рютте, Майк Уолтц, НАТО, G7, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лидер американских демократов раскритиковал администрацию Трампа

Лидер демократов Шумер раскритиковал администрацию Трампа за брифинг по Ирану

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер подверг критике администрацию Дональда Трампа за отмену назначенного на вторник закрытого брифинга для членов Конгресса по ситуации вокруг Ирана.
Встреча с ведущими должностными лицами по вопросам нацбезопасности, включая директора национальной разведки Тулси Габбард и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, должна была пройти для обеих палат, однако сенатский брифинг перенесли на четверг, а дата для Палаты представителей по-прежнему не назначена.
"Чего они боятся? Это возмутительно, это уклонение от ответственности, это халатность. Они увиливают, прячутся… У них есть юридическое обязательство касательно проведения брифингов", — заявил журналистам Шумер, которого цитирует издание Newsweek.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Источник назвал главное требование Ирана для любых переговоров
Вчера, 20:15
 
В миреСШАИранГаагаДональд ТрампМарк РюттеМайк УолтцНАТОG7Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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