Конгрессмен попросил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Конгрессмен Картер попросил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер, республиканец от штата Джорджия, написал в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта.
"Как член Конгресса США, я пишу, чтобы официально выдвинуть 47-го президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его выдающейся и исторической роли в посредничестве в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и предотвращении получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете", - текст письма публикует телеканал Fox.
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Ранее правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией. Прежде Трамп заявил, что считает себя достойным награды за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и в Африке, однако думает, что не получит Нобелевскую премию мира, потому что слишком консервативен.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.