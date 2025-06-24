Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране
Трамп заявил, что не стремится к смене режима в Иране: это влечет за собой хаос
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не выступает за смену власти в Иране, подчеркнув, что стремится к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
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"Если это произойдёт — значит, произойдёт. Но нет, я этого не хочу. Я бы хотел, чтобы всё успокоилось как можно скорее. Смена режима влечёт за собой хаос. А в идеале мы не хотим так много хаоса", - заявил Трамп журналистам.
Он добавил, что Иран способен восстановиться, ведь иранцы - очень хорошие торговцы, отличные бизнесмены.
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"У них много нефти. Они должны быть в порядке. Они смогут восстановиться и добиться успеха. У них никогда не будет ядерного оружия, но помимо этого - они должны преуспеть", - заключил он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.