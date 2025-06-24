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Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране - РИА Новости, 24.06.2025
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18:23 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tramp-2025170603.html
Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране
Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что не выступает за смену власти в Иране, подчеркнув, что стремится к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:23:00+03:00
2025-06-24T18:23:00+03:00
в мире
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ближний восток
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не выступает за смену власти в Иране, подчеркнув, что стремится к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. "Если это произойдёт — значит, произойдёт. Но нет, я этого не хочу. Я бы хотел, чтобы всё успокоилось как можно скорее. Смена режима влечёт за собой хаос. А в идеале мы не хотим так много хаоса", - заявил Трамп журналистам. Он добавил, что Иран способен восстановиться, ведь иранцы - очень хорошие торговцы, отличные бизнесмены. "У них много нефти. Они должны быть в порядке. Они смогут восстановиться и добиться успеха. У них никогда не будет ядерного оружия, но помимо этого - они должны преуспеть", - заключил он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025122670.html
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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране

Трамп заявил, что не стремится к смене режима в Иране: это влечет за собой хаос

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не выступает за смену власти в Иране, подчеркнув, что стремится к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
«
"Если это произойдёт — значит, произойдёт. Но нет, я этого не хочу. Я бы хотел, чтобы всё успокоилось как можно скорее. Смена режима влечёт за собой хаос. А в идеале мы не хотим так много хаоса", - заявил Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Эксперт: Трамп в ситуации на Ближнем Востоке хочет создать образ миротворца
Вчера, 15:59
Он добавил, что Иран способен восстановиться, ведь иранцы - очень хорошие торговцы, отличные бизнесмены.
«
"У них много нефти. Они должны быть в порядке. Они смогут восстановиться и добиться успеха. У них никогда не будет ядерного оружия, но помимо этого - они должны преуспеть", - заключил он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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