https://ria.ru/20250624/tramp-2025160787.html

В Техасе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану

В Техасе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025

В Техасе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану

Представляющий Техас конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:06:00+03:00

2025-06-24T18:06:00+03:00

2025-06-24T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Представляющий Техас конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями. Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента. "Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США, что способствует вырождению американской демократии в авторитаризм", - говорится в тексте резолюции. Грин ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 конституции США, делегирующий конгрессу право объявлять войну другим государствам, и обвиняет Трампа в его нарушении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, техас