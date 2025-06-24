https://ria.ru/20250624/tramp-2025138264.html

Эксперт оценил заявления Трампа о перемирии Израиля и Ирана

Эксперт оценил заявления Трампа о перемирии Израиля и Ирана - РИА Новости, 24.06.2025

Эксперт оценил заявления Трампа о перемирии Израиля и Ирана

Объявление президентом США Дональдом Трампом достижения перемирия между Израилем и Ираном до официальных заявлений сторон конфликта можно расценивать как... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:56:00+03:00

2025-06-24T16:56:00+03:00

2025-06-24T16:56:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Объявление президентом США Дональдом Трампом достижения перемирия между Израилем и Ираном до официальных заявлений сторон конфликта можно расценивать как манипуляцию рынком, особенно нефтяным, прокомментировал РИА Новости действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Трамп во вторник перед открытием торгов на азиатских биржах дал позитивную новость для американских компаний о прекращении огня между Ираном и Израилем. В результате этого на премаркете акции компаний США стали расти, а на открытии американских торгов основные индексы Уолл-стрит увеличились примерно на 1%. А днем ранее президент США призвал не допускать роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном. Цены на нефть во вторник ощутимо снизились. "Заявление Дональда Трампа о достигнутом перемирии между Израилем и Ираном действительно выглядит как попытка повлиять на рыночные настроения. Причем особенно показательно, что сообщение прозвучало буквально перед открытием торгов в США, что вызвало рост акций американских компаний и снижение цен на нефть", - считает Севостьянов. Он добавил, что такие действия "укладываются в стиль Трампа, который не раз использовал внешнеполитические заявления для формирования выгодной для себя экономической повестки". При этом сам факт заявления американского президента уже дал краткосрочный эффект, отметил Севостьянов. "В итоге его действия можно расценивать как политическую риторику с элементами манипуляции рынками в интересах американской экономики", - отметил эксперт. "Но давайте не забудем и про политический эффект - и Иран, и Израиль действительно согласились прекратить огонь, хотя до прочного мира еще далеко", - заключил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250624/dollar-2025011225.html

https://ria.ru/20250624/tramp-2025064336.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте