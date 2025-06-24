https://ria.ru/20250624/tramp-2025136052.html

Китай может вновь закупать нефть у Ирана, заявил Трамп

Китай может вновь закупать нефть у Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025

Китай может вновь закупать нефть у Ирана, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана, и выразил надежду, что Пекин будет приобретать нефть и у США. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:50:00+03:00

2025-06-24T16:50:00+03:00

2025-06-24T16:50:00+03:00

в мире

цены на нефть

иран

сша

израиль

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана, и выразил надежду, что Пекин будет приобретать нефть и у США. "Китай теперь может продолжать закупать нефть у Ирана. Надеюсь, они будут закупать её в больших объемах и у США. Для меня было большой честью сделать это возможным!" — написал Трамп в принадлежащей ему в соцсети TRUTH Social. Заявление прозвучало на фоне завершившейся эскалации между Ираном и Израилем, во время которой высказывались опасения, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250614/pushkov-2022750136.html

https://ria.ru/20250623/neft-2024953533.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте