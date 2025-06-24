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Китай может вновь закупать нефть у Ирана, заявил Трамп
Китай может вновь закупать нефть у Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
Китай может вновь закупать нефть у Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана, и выразил надежду, что Пекин будет приобретать нефть и у США. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана, и выразил надежду, что Пекин будет приобретать нефть и у США. "Китай теперь может продолжать закупать нефть у Ирана. Надеюсь, они будут закупать её в больших объемах и у США. Для меня было большой честью сделать это возможным!" — написал Трамп в принадлежащей ему в соцсети TRUTH Social. Заявление прозвучало на фоне завершившейся эскалации между Ираном и Израилем, во время которой высказывались опасения, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, цены на нефть, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Китай может вновь закупать нефть у Ирана, заявил Трамп
Трамп выразил надежду, что КНР будет покупать нефть у США