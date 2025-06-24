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Эксперт: Трамп в ситуации на Ближнем Востоке хочет создать образ миротворца - РИА Новости, 24.06.2025
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15:59 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tramp-2025122670.html
Эксперт: Трамп в ситуации на Ближнем Востоке хочет создать образ миротворца
Эксперт: Трамп в ситуации на Ближнем Востоке хочет создать образ миротворца - РИА Новости, 24.06.2025
Эксперт: Трамп в ситуации на Ближнем Востоке хочет создать образ миротворца
Основная цель действий президента США Дональда Трампа в ходе конфликта на Ближнем Востоке - заработать репутацию миротворца, а не сыграть на волатильности... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:59:00+03:00
2025-06-24T15:59:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Основная цель действий президента США Дональда Трампа в ходе конфликта на Ближнем Востоке - заработать репутацию миротворца, а не сыграть на волатильности рынков, заявила РИА Новости доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Трамп во вторник перед открытием торгов на фондовых рынках дал позитивную новость для американского рынка о прекращение огня между Ираном и Израилем. В результате этого с открытием торгов акции американских компаний стали расти. А днем ранее американский президент призвал не допускать роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном. "Я бы сказала, что в этом случае все же основная цель Дональда Трампа была стать "миротворцем" и оправдать свое вмешательство в военный конфликт, а не сыграть на волатильности рынков", - считает Бондаренко. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
иран
сша
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт: Трамп в ситуации на Ближнем Востоке хочет создать образ миротворца

Бондаренко: Трамп в конфликте на Ближнем Востоке хочет создать образ миротворца

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Основная цель действий президента США Дональда Трампа в ходе конфликта на Ближнем Востоке - заработать репутацию миротворца, а не сыграть на волатильности рынков, заявила РИА Новости доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Трамп во вторник перед открытием торгов на фондовых рынках дал позитивную новость для американского рынка о прекращение огня между Ираном и Израилем. В результате этого с открытием торгов акции американских компаний стали расти. А днем ранее американский президент призвал не допускать роста цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
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"Я бы сказала, что в этом случае все же основная цель Дональда Трампа была стать "миротворцем" и оправдать свое вмешательство в военный конфликт, а не сыграть на волатильности рынков", - считает Бондаренко.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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