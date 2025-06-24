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Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа, пишет Axios - РИА Новости, 24.06.2025
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14:55 24.06.2025 (обновлено: 15:00 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025105149.html
Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа, пишет Axios
Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа, пишет Axios - РИА Новости, 24.06.2025
Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и попросил не атаковать Иран, было решено сократить масштаб планируемой атаки в ответ... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:55:00+03:00
2025-06-24T15:00:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и попросил не атаковать Иран, было решено сократить масштаб планируемой атаки в ответ на якобы нарушение перемирия до одной цели, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. "Нетаньяху заявил Трампу, что не может отменить удар и что ответ на нарушение прекращения огня Ираном необходим. В конечном счете было решено значительно сократить масштаб удара, отменить атаку на большое количество целей и ударить только по одной цели", - написал журналист издания Барак Равид на своей странице в соцсети Х.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа, пишет Axios

Axios: Трамп попросил Нетаньяху не атаковать Иран в ответ на нарушение перемирия

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и попросил не атаковать Иран, было решено сократить масштаб планируемой атаки в ответ на якобы нарушение перемирия до одной цели, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Нетаньяху заявил Трампу, что не может отменить удар и что ответ на нарушение прекращения огня Ираном необходим. В конечном счете было решено значительно сократить масштаб удара, отменить атаку на большое количество целей и ударить только по одной цели", - написал журналист издания Барак Равид на своей странице в соцсети Х.
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана
Вчера, 14:50
 
В миреИранСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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