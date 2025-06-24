https://ria.ru/20250624/tramp-2025105149.html

Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа, пишет Axios

Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа, пишет Axios - РИА Новости, 24.06.2025

Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и попросил не атаковать Иран, было решено сократить масштаб планируемой атаки в ответ... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:55:00+03:00

2025-06-24T14:55:00+03:00

2025-06-24T15:00:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и попросил не атаковать Иран, было решено сократить масштаб планируемой атаки в ответ на якобы нарушение перемирия до одной цели, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. "Нетаньяху заявил Трампу, что не может отменить удар и что ответ на нарушение прекращения огня Ираном необходим. В конечном счете было решено значительно сократить масштаб удара, отменить атаку на большое количество целей и ударить только по одной цели", - написал журналист издания Барак Равид на своей странице в соцсети Х.

https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html

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в мире, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте