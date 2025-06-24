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Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана

Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил в матерной форме сильное недовольство обеими сторонами ирано-израильского конфликта, пишет Sky News. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:50:00+03:00

2025-06-24T14:50:00+03:00

2025-06-24T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил в матерной форме сильное недовольство обеими сторонами ирано-израильского конфликта, пишет Sky News."Иран и Израиль воюют так долго и так ожесточенно, что они уже не понимают, какого *** творят! Вы это понимаете?" — сказал он.Ранее глава Белого дома заявил, что недоволен действиями Израиля после объявления перемирия с Ираном, и признал, что ему придется "успокоить" Тель-Авив.В ночь на вторник Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Израиль.Ранее сегодня израильская гостелерадиокомпания Kan заявила, что Иран выпустил ракету по северу еврейского государства после объявления сторон о прекращении огня. В свою очередь, Тегеран назвал подобные заявления ложными.

https://ria.ru/20250624/peremirie-2025088957.html

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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-24T14:50 true PT0M11S

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в мире, иран, израиль, тель-авив, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша