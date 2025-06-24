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Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
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14:50 24.06.2025 (обновлено: 16:19 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html
Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана
Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана
Президент США Дональд Трамп выразил в матерной форме сильное недовольство обеими сторонами ирано-израильского конфликта, пишет Sky News. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:50:00+03:00
2025-06-24T16:19:00+03:00
в мире
иран
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тель-авив
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил в матерной форме сильное недовольство обеими сторонами ирано-израильского конфликта, пишет Sky News."Иран и Израиль воюют так долго и так ожесточенно, что они уже не понимают, какого *** творят! Вы это понимаете?" — сказал он.Ранее глава Белого дома заявил, что недоволен действиями Израиля после объявления перемирия с Ираном, и признал, что ему придется "успокоить" Тель-Авив.В ночь на вторник Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Израиль.Ранее сегодня израильская гостелерадиокомпания Kan заявила, что Иран выпустил ракету по северу еврейского государства после объявления сторон о прекращении огня. В свою очередь, Тегеран назвал подобные заявления ложными.
https://ria.ru/20250624/peremirie-2025088957.html
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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана.
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в мире, иран, израиль, тель-авив, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США
Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана

Трамп выругался матом из-за ирано-израильского конфликта

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил в матерной форме сильное недовольство обеими сторонами ирано-израильского конфликта, пишет Sky News.
"Иран и Израиль воюют так долго и так ожесточенно, что они уже не понимают, какого *** творят! Вы это понимаете?" — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп допустил, что нарушение перемирия Израиля и Ирана было неумышленным
Вчера, 14:08
Ранее глава Белого дома заявил, что недоволен действиями Израиля после объявления перемирия с Ираном, и признал, что ему придется "успокоить" Тель-Авив.
В ночь на вторник Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Израиль.
Ранее сегодня израильская гостелерадиокомпания Kan заявила, что Иран выпустил ракету по северу еврейского государства после объявления сторон о прекращении огня. В свою очередь, Тегеран назвал подобные заявления ложными.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп
Вчера, 14:34
 
В миреИранИзраильТель-АвивДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСША
 
 
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