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Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены - РИА Новости, 24.06.2025
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14:32 24.06.2025 (обновлено: 15:07 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025096322.html
Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены
Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана привели к её полному разрушению. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:32:00+03:00
2025-06-24T15:07:00+03:00
в мире
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар ирана по американской базе в катаре
дональд трамп
сша
израиль
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана привели к её полному разрушению."Я считаю, что всё было полностью уничтожено. Думаю, мы сейчас здесь именно потому, что эти пилоты, пилоты B-2, проделали невероятную работу", - сказал Трамп.Он также раскритиковал американские СМИ, обвинив их в попытках принизить заслуги военных. По его словам, представители прессы "пытаются обесценить достижения пилотов", но на самом деле "объекты были стёрты с лица земли, и пилоты заслуживают признания".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре, дональд трамп, сша, израиль, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре, Дональд Трамп, США, Израиль, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены

Трамп: ядерные объекты Ирана уничтожены, пилоты США провели невероятную работу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана привели к её полному разрушению.
«
"Я считаю, что всё было полностью уничтожено. Думаю, мы сейчас здесь именно потому, что эти пилоты, пилоты B-2, проделали невероятную работу", - сказал Трамп.
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана
Вчера, 14:50
Он также раскритиковал американские СМИ, обвинив их в попытках принизить заслуги военных. По его словам, представители прессы "пытаются обесценить достижения пилотов", но на самом деле "объекты были стёрты с лица земли, и пилоты заслуживают признания".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар Ирана по американской базе в КатареДональд ТрампСШАИзраильB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
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