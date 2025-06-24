https://ria.ru/20250624/tramp-2025096322.html

Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены

Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана уничтожены

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана привели к её полному разрушению. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:32:00+03:00

2025-06-24T14:32:00+03:00

2025-06-24T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана привели к её полному разрушению."Я считаю, что всё было полностью уничтожено. Думаю, мы сейчас здесь именно потому, что эти пилоты, пилоты B-2, проделали невероятную работу", - сказал Трамп.Он также раскритиковал американские СМИ, обвинив их в попытках принизить заслуги военных. По его словам, представители прессы "пытаются обесценить достижения пилотов", но на самом деле "объекты были стёрты с лица земли, и пилоты заслуживают признания".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре, дональд трамп, сша, израиль, b-2 (northrop grumman b2 spirit)