Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от Израиля не атаковать Иран - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 24.06.2025 (обновлено: 16:23 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025086796.html
Трамп потребовал от Израиля не атаковать Иран
Трамп потребовал от Израиля не атаковать Иран - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп потребовал от Израиля не атаковать Иран
Президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на Израиль и Иран и потребовал от конфликтующих сторон соблюдать режим прекращения огня. Ключевые... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:59:00+03:00
2025-06-24T16:23:00+03:00
в мире
израиль
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025108337_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27bce1695824df47437a9fba116a718a.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на Израиль и Иран и потребовал от конфликтующих сторон соблюдать режим прекращения огня. Ключевые заявления:По информации Reuters, Трамп недоволен, что Тегеран и Тель-Авив нарушили режим прекращения огня. Президент признал, что ему придется "успокоить" Тель-Авив. По информации Axios, он позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и просил не атаковать Иран, Израиль решил сократить масштаб ответа Ирану на якобы нарушение перемирия, но не отменять. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме добавил, что Трамп разгневан нарушениями режима перемирия на Ближнем Востоке, а его утренний разговор с Нетаньяху был "исключительно жестким и прямым".Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану по итогам телефонного разговора Трампом и Нетаньяху.Перемирие между Израилем и ИраномОбострение на Ближнем Востоке
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
https://ria.ru/20250624/peskov-2025057909.html
https://ria.ru/20250624/ekspert-2025079291.html
https://ria.ru/20250624/tramp-2025018133.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана.
2025-06-24T13:59
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025108337_258:0:1698:1080_1920x0_80_0_0_c203db5d6bcec5035a1be5a78a635c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дональд трамп
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Дональд Трамп
Трамп потребовал от Израиля не атаковать Иран

Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран и отозвать пилотов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на Израиль и Иран и потребовал от конфликтующих сторон соблюдать режим прекращения огня. Ключевые заявления:
  • он назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными;
  • Трамп настаивает, что ядерные объекты Ирана уничтожены, отмечая "невероятную работу" американских пилотов;
  • Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты;
  • режим прекращения огня между Израилем и Ираном "остается в силе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
По информации Reuters, Трамп недоволен, что Тегеран и Тель-Авив нарушили режим прекращения огня. Президент признал, что ему придется "успокоить" Тель-Авив.
По информации Axios, он позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и просил не атаковать Иран, Израиль решил сократить масштаб ответа Ирану на якобы нарушение перемирия, но не отменять. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме добавил, что Трамп разгневан нарушениями режима перемирия на Ближнем Востоке, а его утренний разговор с Нетаньяху был "исключительно жестким и прямым".
Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану по итогам телефонного разговора Трампом и Нетаньяху.

Перемирие между Израилем и Ираном

  • Сегодня ночью Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
  • Утром Израиль обвинил Иран в нарушении соглашения. Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать решительный ответ.
  • Целью нового удара Тель-Авива стал радар недалеко от Тегерана.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном
Вчера, 12:08
  • Сам Тегеран опроверг данные о ракетном пуске. Высший совет национальной безопасности ИРИ подчеркнул, что страна придерживается перемирия, но готова ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
  • Иран подтвердил, что нанес удары 14 ракетами за несколько минут до начала перемирия, но сделал это в ответ на гибель иранцев после атак Израиля.
  • Исламская республика внимательно отслеживает действия Тель-Авива после вступления в силу прекращения огня.
Вид на Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Эксперт оценил длительность перемирия между Ираном и Израилем
Вчера, 13:18

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы прекратить войну с Ираном, передает NBC
Вчера, 10:07
 
В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала