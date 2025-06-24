Трамп потребовал от Израиля не атаковать Иран
Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран и отозвать пилотов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на Израиль и Иран и потребовал от конфликтующих сторон соблюдать режим прекращения огня. Ключевые заявления:
- он назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными;
- Трамп настаивает, что ядерные объекты Ирана уничтожены, отмечая "невероятную работу" американских пилотов;
- Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты;
- режим прекращения огня между Израилем и Ираном "остается в силе".
По информации Reuters, Трамп недоволен, что Тегеран и Тель-Авив нарушили режим прекращения огня. Президент признал, что ему придется "успокоить" Тель-Авив.
По информации Axios, он позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и просил не атаковать Иран, Израиль решил сократить масштаб ответа Ирану на якобы нарушение перемирия, но не отменять. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме добавил, что Трамп разгневан нарушениями режима перемирия на Ближнем Востоке, а его утренний разговор с Нетаньяху был "исключительно жестким и прямым".
Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану по итогам телефонного разговора Трампом и Нетаньяху.
Перемирие между Израилем и Ираном
- Сегодня ночью Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
- Утром Израиль обвинил Иран в нарушении соглашения. Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать решительный ответ.
- Целью нового удара Тель-Авива стал радар недалеко от Тегерана.
- Сам Тегеран опроверг данные о ракетном пуске. Высший совет национальной безопасности ИРИ подчеркнул, что страна придерживается перемирия, но готова ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
- Иран подтвердил, что нанес удары 14 ракетами за несколько минут до начала перемирия, но сделал это в ответ на гибель иранцев после атак Израиля.
- Исламская республика внимательно отслеживает действия Тель-Авива после вступления в силу прекращения огня.
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым", но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.