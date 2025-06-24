https://ria.ru/20250624/tramp-2025086796.html

Трамп потребовал от Израиля не атаковать Иран

Трамп потребовал от Израиля не атаковать Иран - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп потребовал от Израиля не атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на Израиль и Иран и потребовал от конфликтующих сторон соблюдать режим прекращения огня. Ключевые... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:59:00+03:00

2025-06-24T13:59:00+03:00

2025-06-24T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на Израиль и Иран и потребовал от конфликтующих сторон соблюдать режим прекращения огня. Ключевые заявления:По информации Reuters, Трамп недоволен, что Тегеран и Тель-Авив нарушили режим прекращения огня. Президент признал, что ему придется "успокоить" Тель-Авив. По информации Axios, он позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и просил не атаковать Иран, Израиль решил сократить масштаб ответа Ирану на якобы нарушение перемирия, но не отменять. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме добавил, что Трамп разгневан нарушениями режима перемирия на Ближнем Востоке, а его утренний разговор с Нетаньяху был "исключительно жестким и прямым".Израиль принял решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану по итогам телефонного разговора Трампом и Нетаньяху.Перемирие между Израилем и ИраномОбострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-24T13:59 true PT0M11S

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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дональд трамп